「替代役備役召集預告查詢系統」來了！網秒懂：要幫渣男前任查

▲「替代役備役召集預告查詢系統」開放查詢。（示意圖／記者李毓康攝）

記者曾筠淇／綜合報導

「不用等召集令來，你可以先查。」內政部昨日發文表示，他們建置了「替代役備役召集預告查詢系統」，替代役備役役男可線上查詢召訓類別與時程，以提前規劃工作、生活及個人行程。不過消息曝光後，不少網友都直呼「我一直以為這是教召報名系統」、「以下開放幫朋友查」。

「替代役備役召集預告查詢系統」開放查詢

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內政部昨日發文表示，他們建置了「替代役備役召集預告查詢系統」，替代役備役役男可線上查詢召訓類別與時程，提前掌握安排，方便提前規劃工作、生活及個人行程。內政部還指出，現在不只召集資訊更加透明，替代役的照顧也持續升級。

內政部進一步說明，從今年7月1日起，「替代役團膳主副食費全面調增，依服勤地區調整為每月4560元至5580元不等，本島地區最高調幅達18.75%，過去十年，累計調升最高達5成，讓訓練期間的營養補給更充足。」內政部最後寫道，若當過替代役，記得上系統查詢，早一點確定，安排更安心。

一票網友直呼：要幫朋友查

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「你可以不查，但一定要幫你朋友查」、「小編打錯囉！應該是：『不用等召集令來，你可以先報名』」、「全台灣的前男友皆已被前女友查詢完畢」、「最近太少人查（ㄅㄠˋ）詢（ㄇㄧㄥˊ）了，要出來宣傳一下」、「明明就是報名系統」、「你可以不查，但一定要幫渣男前任查」、「這是報仇網站嗎」、「我幫你查」。