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批賴勁麟「綠電門神」　立委許忠信起訴、黃國昌罵無恥不起訴

▲▼新北市第二選區立委候選人李有宜、不分區立委候選人黃國昌。（圖／記者許靖騏攝）

▲黃國昌被賴勁麟告妨害名譽案不起訴，同黨立委許忠信指賴勁麟是綠電門神則涉誹謗。（資料照／記者許靖騏攝）

記者劉昌松／台北報導

民眾黨2024年為爭取不分區席次，由當時參選人黃國昌、許忠信等人舉行記者會，點名新潮流系「十二護法」，許忠信公開指控雲豹能源前董事長賴勁麟，是獲取台電高價購電的「門神」，利潤挹注民進黨總統選舉資金，賴勁麟不滿名譽受損提告，台北地檢署7日依誹謗罪起訴許忠信；記者會主持人黃國昌同時挨告後，稱賴勁麟濫行提告，「非常的可恥」，則獲不起訴。

民眾黨總統候選人柯文哲全國競選總部在2024年12月11日下午，舉行「新潮流貪腐集團，賴清德出來面對」記者會，黃國昌藉由圖表，舉出吳乃仁、邱太三、鄭文燦、江聰淵、陳宗彥、邱莉莉、郭再欽、賴勁麟、陳凱凌、蔡其昌、梁文傑、林秉樞是賴清德非常重要的「十二護法」，腐化台灣的民主法治造成的傷害太大了。

▲▼雲豹能源董事長賴勁麟於今（21）日主動辭任本公司董事長及所有子公司職務。（圖／雲豹能源提供）

▲雲豹能源前董事長賴勁麟不滿被指為綠電門神而提告。（圖／資料照）

現已遞補上不分區立委的許忠信在當時記者會中，指控賴勁麟是19家光電能源公司負責人，許忠信並指民營公司要跟台電簽約賣電1度7元，「要有門神，才能訂出這樣好價格的契約，那這個人就是要靠我們的這個，賴勁麟」，並稱賴透過炒股、內線交易及綠能利益，提供特定政黨競選資金。

許忠信辯稱當時在講台南學甲88槍擊案，提到郭再欽的家被開了88槍，「門神」是指郭再欽，不是在影射北部的賴勁麟，但檢察官勘驗錄影，認定許忠信前後語意脈絡明明就是在說賴勁麟，而賴的19家能源公司，只有5家賣電給台電，只有恩富公司賣價1度7元左右，台電也曾公告虧損主因是俄烏戰爭導致燃料暴漲，因此認定許忠信未經合理查證基於惡意誹謗他人，依法起訴。

至於黃國昌是因為主持記者會，並在與許忠信同時挨告後，到北檢出庭又說：「我覺得賴勁麟濫行提起這種告訴，非常的可恥」，接連被告2個妨害名譽案，檢察官認為黃國昌在記者會對多只負責引言、串場，事前不知許忠信等人發言內容，而在出庭後受訪時，表達個人被告後的不滿，查無侮辱、誹謗嫌疑，因此不起訴。

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