網戀誘假商城投資「P哥」詐團3人起訴　檢警查扣2100萬虛擬幣

▲桃檢署指揮刑事局、桃園市刑警大隊、中壢警分局偵辦「假商城投資」詐團案，依詐欺取財、組織犯罪、洗錢法等罪嫌起訴涉案3人，主嫌陳、黃2人向法院聲押獲准。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園地檢署指揮刑事警察局、桃園市警局刑警大隊、中壢警分局偵辦陳男等3人組成「假商城投資」詐團案，檢警查出，詐團以網戀方式誘騙被害人投資國際商城，被害人多達36人、詐騙金額超過2100萬元。桃園地檢署調查後，偵結依詐欺取財、組織犯罪、洗錢法等罪嫌將全案起訴，其中陳、黃2人已遭收押，檢方並查扣3人使用電子錢包之虛擬貨幣USDT共3萬3千餘顆，市值逾2100萬餘元，同時向法院求處重刑，以儆嚴懲。

▲桃園檢警查獲陳男等詐團架設之「假商城投資」詐團案，假冒國外知名品牌網站。（圖／桃園地檢署提供）

桃園地檢署民生專組檢察官王念珩指揮刑事警察局、桃園市警局刑事警察大隊及中壢分局，偵辦26歲陳姓男子、26歲黃姓男子與37歲徐姓男子等人組成之「假商城投資」詐欺集團案。檢警查出，本案詐團係由位於柬埔寨詐騙機房之暱稱「P哥」男子為首，陳男為該團之高階幹部，負責管理旗下中階幹部「機手」；黃男為該詐團之中階幹部，負責管理旗下「機手」及本案詐欺集團所管領、使用之虛擬貨幣電子錢包；徐男則係協助詐團架設及維護假商城網站的電腦工程師。

檢警指出，該詐團由位於柬埔寨詐騙機房之數名「機手」，利用交友軟體結識不特定之被害人，透過聊天培養感情博取信任後，向被害人佯稱可在其提供之假商城網站開設店鋪、操作商品買賣可賺取高額獲利，過程中被告陳、黃等人在上開假商城網站的後台操控虛假商品交易及出金，製造投資假商城網站中獲利之假象，致使被害人均陷於錯誤，使用詐團徐男架設之假冒國外知名品牌「Lookfantastic」、「Migros」、「Ocado」、「Overstock」、「Cloudbuy」、「Cloud Market」之假商城網站操作商品買賣，將泰達幣（USDT）轉出至本案詐欺集團所有之電子錢包，再由黃男將USDT轉出，以隱匿上開詐欺取財犯罪所得之去向。

▲桃園檢警查獲詐團架設之「假商城投資」案，假冒國外知名品牌網站。（圖／桃園地檢署提供）

本案經專案小組執行搜索、拘提後，向法院聲請羈押被告陳、黃2人獲准，並查扣被告3人犯罪所用之手機及詐團所管領、使用之虛擬貨幣電子錢包內之USDT共計3萬3,619.0557顆（市值逾新臺幣100萬元），檢警還查出本案詐團共詐欺被害人36名，不法獲利之USDT總計高達68萬2,138.7667顆（換算為新臺幣約2,148萬7,371元）。

桃園地檢署近日偵查終結，認被告陳、黃、徐等3人涉犯組織犯罪、詐欺犯罪危害防制條例之3人以上共同以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財及洗錢防制法之洗錢等罪嫌提起公訴，檢察官審酌被告陳等3人為牟私利，分工細膩且詐騙被害人數眾多，嚴重危害社會治安，被告陳、黃等人所涉36次加重詐欺犯行，每次犯行均求處有期徒刑3年6月以上；協助詐團架設及維護假商城網站之電腦工程師即被告徐男所涉36次加重詐欺犯行，各次犯行均求處有期徒刑3年以上。

桃園地檢署指出，詐欺集團之詐欺手法層出不窮、屢屢翻新，檢方呼籲，民眾在網路交友及投資應保持警覺，切勿輕信來路不明之投資平台或高額獲利話術，進行任何投資前務必謹慎查證，若遇有可疑情形，請立即撥打「165」反詐騙專線或向鄰近警察機關報案，以免財產遭受損失。