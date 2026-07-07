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矢板明夫台中演講被打滿嘴血　盧秀燕嚴正回應：台中不允許暴力

▲矢板明夫。（圖／施志昌辦公室提供）

▲資深媒體人矢板明夫昨(6)日受邀在台中演講，卻在大廳遭埋伏的廖姓男子譙三字經後襲擊。（圖／施志昌辦公室提供）

記者游瓊華／台中報導

資深媒體人、印太戰略智庫執行長矢板明夫昨(6)日受邀在台中永豐棧酒店演講，卻在大廳遭埋伏的廖姓男子譙三字經後襲擊，導致矢板明夫臉部送傷送醫，所幸無大礙。台中市長盧秀燕今(7)日在市政會議前強調，台中市不容許暴力，警方目前正在偵辦當中。

▲▼盧秀燕。（圖／記者游瓊華攝）

▲台中市長盧秀燕強調，台中不允許暴力事件發生。（圖／記者游瓊華攝）

盧秀燕指出，台中市不容許暴力，台中市有任何暴力發生的話，警方一定採取強力作為，這個案件在四個小時內就逮捕嫌犯，現在正在偵辦當中。

廖男昨日在台中國際機場遭逮捕，當時欲逃出境前往韓國；初步調查，廖男持中國香港護照，犯案原因還在釐清中。

矢板明夫也在粉絲專頁上感謝各界關心，發出五點聲明，當中直指嫌犯在旅館咖啡廳等待將近兩天，確認目標後，從出手攻擊、迅速離開現場，到途中更換衣物、前往機場購買機票、準備離境，及被警方逮捕後的否認態度，過程行動沉著、心理素質相當穩定，顯示此案並非臨時起意，而是有備而來。

矢板明夫也呼籲調查清楚，廖男襲擊原因是否與「團促法」實施有相關應調查釐清，也強調絕不因此退縮，將持續為台灣民主、自由發聲。

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