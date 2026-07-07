致癌油風暴　綠黨團挺檢調徹查：業者和行政部門該負責都跑不掉

▲民進黨團幹事長莊瑞雄。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

國內油脂代製大廠「中聯油脂」供應的大豆沙拉油原料被檢出一級致癌物「苯駢芘」超標風暴擴大，在野黨團要求衛福部長石崇良、食藥署長姜至剛下台負行政責任。民進黨團幹事長莊瑞雄今（7日）對此表示，該咎責就去咎責，有行政責任，或業者之間，如果調查出涉及不法的，「他本身也跑不掉了」。

民進黨團幹事長莊瑞雄今（7日）召開輿情回應記者會，對於油品致癌物超標案，在野黨要衛福部長石崇良、食藥署長姜至剛下台負行政責任。莊瑞雄強調，事件的發生、國人的健康保障是第一個重點。最大咖的總統昨天也跑出來定調，該下架的就要下架、該公布的就要公布，資訊要公開，該咎責就去咎責。本來有行政責任的，或業者之間，調查出來有涉及到不法的，相信立法院也會站在監督角色，「司法調查出來以後，業者如果涉及到不法，他本身也跑不掉了」。

莊瑞雄說，這件事情國人關注的重點在，事情發生後，什麼時候揭露訊息？這批致癌物超標的油是4月份生產，中聯生產後會留樣本，再來賣到下游廠商，不管是福懋、福壽、泰山還是南僑，這些廠商本身也會做自主檢驗。

莊瑞雄指出，從現在掌握資訊來看，南僑5月份自主檢查，2次都超標，隨後告知上游廠商福壽，福壽什麼時候跟中聯講？檢調機關必須查清楚。國人對食安要求非常嚴格，政府責無旁貸。但當業者自主檢查發現超標後，接下來動作是什麼？為什麼沒有下架？為什麼6月30日才去通報？按照食安法規定，必須要去通報，「你沒有去通報，這個就是隱匿」，講完後這些東西有沒有繼續在賣？「繼續在賣！多可怕的一個事情啊」。

莊瑞雄說，發生後第一件事要去跟誰通報？主管機關通報，一定會向衛生局通報，衛生局會把發生的事情再彙整到食藥署，民進黨團支持檢調機關基於「一定要去通報、保護消費者健康」的前提，這些涉及黑心的廠商集體隱匿、沒有通報，生產出來後流向什麼地方？

莊瑞雄指出，也就是說南僑、福懋知道，相信福懋知道以後，泰山一定知道，福壽、中聯也一定知道，那你知道後不去通報，讓致癌油品繼續在台灣社會流竄、讓消費者用到這些有食安風險的油品，相信這個重點是司法機關必須好好查清楚。

莊瑞雄說，行政部門獲得通報後，隔天食藥署也隨同台中衛生局到中聯去做稽查，接下來7月一連串作為，相信大家都看到了，只是社會大眾不滿意，相信接下來立院在野黨也會提出專案報告，「我相信這個也是在野黨黨團這樣的一個要求，行政部門他也跑不掉」，行政院本身會去考量。