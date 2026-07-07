迎戰巴威颱風！黃偉哲穿青蛙裝進下水道　親檢清淤排水整備

▲因應巴威颱風逼近，台南市長黃偉哲穿戴青蛙裝進入中西區雨水下水道箱涵，實地檢視清淤及排水整備情形。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

因應巴威颱風逐漸接近，可能為台南帶來強降雨，台南市政府全面啟動防汛整備。市長黃偉哲7日上午前往中西區中成路，實地視察雨水下水道維護情形，並穿戴青蛙裝進入寬2.7公尺、高2.5公尺箱涵內部，進行「下水道縱走」，親自檢視清淤成果、排水狀況及防洪設施整備情形。

黃偉哲表示，防災工作沒有僥倖，市府秉持超前部署精神，積極落實清淤維護及強化排水建設，全力降低豪雨及颱風可能造成的積淹水風險，守護市民生命財產安全。

黃偉哲指出，因應颱風可能影響台南，特別前往視察雨水下水道巡檢及維護情形，了解防汛整備成果，也感謝水利局同仁長期投入下水道巡檢與維護。他說，下水道作業環境空氣品質不佳，也可能有有害氣體，工作辛苦且具風險，未來希望持續導入機器人等科技設備協助巡檢，以科技提升效率、降低人員執勤風險，讓有限人力發揮更大效益。

黃偉哲表示，自2018年底至今，台南市雨水下水道建設長度已增加約54公里，總長度達753公里，市府將持續完善排水設施，逐步健全排水系統，提升城市防洪韌性，讓市民生活更有保障。

針對外界關注治水工作，黃偉哲說，市府近年持續增設滯洪池，也了解各項治水措施的重要性，但都市治水受限於土地取得、人口密集及居民接受度等現實條件，在有限空間下，市府會依循工程專業，透過堤防改善、抽水設施及排水系統等多元措施，盡力降低淹水風險。他也強調，大自然力量無法完全克服，市府仍會持續做好各項防汛整備。

水利局表示，此次視察地點為中西區B幹線雨水下水道系統，主要收集民族路二段、青年路及開山路等區域地表逕流，最後進入成功路幹線通往運河出海，是中西區重要排水幹線之一。該幹線今年汛期前已完成開孔檢查，現場檢視確認箱涵內部無淤積、壁體結構良好、排水順暢，顯示平時維護及清淤工作已發揮成效。

水利局指出，確保下水道防洪功能，關鍵在於落實平時維護與清淤。為迎戰汛期，各區公所年初即發包開孔檢查及清淤開口契約，優先針對嚴重淤積孔位檢視。今年1月至6月，市府已完成7891孔人孔檢查，若發現淤積深度達箱涵內部深度10%以上，即派工清淤；截至目前，雨水下水道已清淤長度6萬8203公尺，清淤量1萬4209立方公尺，並搭配環保局每月辦理側溝巡清，確保排水網絡暢通。

水利局也表示，各低窪地區抽水站、移動式抽水機皆已完成保養維護及預布，各區域防汛器材儲存備料也已全面完成整備。

市府呼籲，颱風期間請市民隨時留意氣象資訊及市府公告，共同做好防颱準備，也可多加利用台南市政府官方LINE群組、「台南水情即時通APP」，即時掌握水情與防汛資訊，提早做好防災、避災。如遇緊急災情，可撥打1999市民服務專線通報，市府將派員協助處理。今日下水道視察行程，市議員周嘉韋及多位議員服務處代表也到場關心。