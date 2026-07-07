強颱巴威逼近「路徑類似凱米」　陳其邁示警：高雄恐雨比風大

▲巴威颱風畫面震撼曝光。（圖／翻攝自Space Exploration Network）



記者賴文萱／高雄報導

強颱巴威預估10日、11日最接近台灣，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，巴威颱風最大特點是暴風圈半徑達350公里，規模相當大，周五至周六對台灣影響最明顯。高雄市長陳其邁示警，颱風路徑偏北類似前年凱米颱風，高雄的「雨勢會比風大」，市府已啟動相關應變措施，希望把對個性的損害降到最低。

巴威颱風周四北轉，其暴風圈將於周五傍晚接觸陸地，由於其暴風半徑大，影響範圍較廣，中部以北、東北部地區、南投及花蓮山區雨勢最明顯，中央氣象署預計周四白天發布海上颱風警報，周四晚間至周五凌晨發布陸上颱風警報。

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中央氣象署預報員李孟軒表示，巴威颱風預計周五、周六最接近台灣，以通過台灣東北方近海至台灣北部海面機率最高，周五、周六中部以北、東北部地區、南投及花蓮山區雨勢最明顯，中部以北山區有豪雨等級降雨機率。

▲巴威颱風路徑。（圖／氣象署提供）

陳其邁強調，這一次颱風路徑比較偏台灣北部，跟前年的凱米颱風路徑類似，也就是說，高雄所受到的雨勢影響會比風力所造成的影響來得大，部分山區雨量可能會下得非常的劇烈。市府在今天下午會就山區相關應變措施來做加強工作，希望確保在這次的颱風能夠把對高雄的損害降到最低。

▲高雄市長陳其邁提醒，巴威颱風路徑類似前年的凱米颱風，高雄恐雨比風大。（圖／記者賴文萱翻攝）

陳其邁指出，市府在昨天就已經召開應變會議，由水利局來盤點今年6月相關淹水或積水地區所造成的狀況，希望在颱風來之前先做好準備，能夠以緊急應變的方式，譬如移動抽水機或堤防加高等相關措施，來因應這週末的颱風。

至於長期應變或者是相關水利設施，市府也同步盤點，跟中央經濟部申請相關預算補助約3億，中央已下來會勘，預計會用最快的時間，在今年底或明年中之前，讓這些相關固定的防洪工程能夠盡速完工。

其中，二仁溪在月世界的部分，會先採取移動抽水機，以及部分堤防加高，他已要求在這週五之前完成。