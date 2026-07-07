醋男「半夜偷襲」砍女友現任男友！不甩現場有幼童　重判12年

▲台中一名鄭男對前女友現任男友砍殺，被害人撿回一命，法院殺人未遂罪重判12年。（AI協作圖／記者許權毅製作，經編輯審核）



記者許權毅／台中報導

台中鄭姓男子對前女友現任男友持刀瘋砍，甚至挑選對方睡夢中犯案，現場一名幼童目擊整個過程，鄭男卻不顧可能造成孩子心理陰影，把人砍到大量失血。法院近日依殺人未遂罪重判12年。

檢警調查，2022年7月，鄭男因為跟前女友現任男友有糾紛，打給對方說要「講清楚」，卻帶著開山刀前往，一進入屋內就對現任男友瘋砍，甚至是對著頭部、胸部等重要人體部位攻擊，導致現任男友被砍到重傷。鄭男聽聞要報警，隨即跳上計程車逃亡。

被害人傷勢嚴重，包括手指肌腱斷裂、神經損傷、開放性骨折、胸腔長16公分深5公分的穿刺傷、開放性氣胸等，所幸被送醫後撿回一命。

鄭男落網後辯稱，當時跟前女友交往時，不知道有男子存在，是因為雙方就「小孩同住」的問題發生糾紛，認為對方口氣挑釁，才會心裡不平衡想講清楚，擔心對方人多，才會臨時起意藏刀到場，沒有殺人犯意。

被害人表示，當時跟小孩在房間睡覺，對方拿長刀朝頭部攻擊，在夢中驚醒後，發現對方也不講話，就不斷砍；前女友說，只有小孩目睹整個過程，自己來不及阻止，看到現任男友大量失血，趕緊按壓大樓警報器通報。

法院認為，鄭男持著開山刀前往，又是趁被害人睡夢中攻擊，沒有事先談嘆，即使被害人倒地仍持續砍殺，且朝著足以致命部位砍殺，認是殺人未遂。

中院考量，現場甚至有幼童在場，危險性極高，鄭男導致被害人留下終身障礙，依殺人未遂罪重判12年。