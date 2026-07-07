攻擊矢板明夫中國男身份曝光　香港前議員：被判50個月販毒慣犯

▲香港前議員指出，攻擊矢板明夫的中國男子，疑似是被判刑50個月的販毒慣犯。（圖／李文浩社群平台）



記者陶本和／台北報導

知名媒體人矢板明夫昨天（6日）在台中演講後，遭到一名持有香港護照的33歲中國籍廖姓黑衣男子襲擊，犯案後企圖搭機潛逃，最終在機場被警方攔截逮補。對此，目前在台灣居留的香港前議員李文浩7日揭露嫌犯的身份，疑似是香港販毒慣犯廖港發，並研判是中共找黑道毒販到台灣打人。

李文浩表示，中共「民族團結進步促進法」，就是為跨國鎮壓作準備的，目標就是在境外的人。他說，不幸的是，第一個被攻擊者是矢板明夫，他也公開犯嫌身分，疑似為香港販毒慣犯「廖港發」，居住在香港深水埗白田邨，曾於2016年在香港區域法院因販毒被判監禁50個月。

李文浩指出，襲擊矢板明夫的為販毒慣犯，相信是出獄後受中共指使前來犯案的。他指出，廖港發曾於2016年被判販運危險藥物罪名成立，被判50個月，今日受指示到台灣襲擊矢板明夫，一切都說得通了。

李文浩認為，中共找黑道及毒販行兇，廖嫌行動性質和之前襲擊其他香港民主人士手法一樣，也是香港出發，襲擊完後打算馬上坐飛機逃走。

李文浩表示，此行為是中共的跨國鎮壓，任何持香港身分協助中共進行跨國鎮壓，必會付出代價，「別以為背後的香港政府可以保護你，正如前些日子在國外被捕的間諜，香港政府除了聲明，什麼都做不了」。