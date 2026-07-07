今年第2次！萬丹泥火山又噴發現場畫面曝　泥漿堆5年農民快瘋了

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣萬丹鄉泥火山昨天6日上午再度無預警噴發，留下大量泥漿覆蓋周邊農地，當地農民叫苦，萬丹鄉籍縣議員洪宗麒指出，泥火山噴發後留下的泥漿土多年來無法有效清運，部分甚至堆置超過5年，不僅農地無法耕作，還因塵土飛揚影響周邊居民生活，要求縣府與萬丹鄉公所儘速協調，提出具體處理方案。

▲萬丹泥火噴漿泥巴處理讓民眾頭痛。（圖／洪宗麒提供）

萬丹鄉灣內村皇源聖殿附近泥火山6日上午8時30分再度無預警噴發，已經是今年第二度噴發，雖然特殊地質景觀吸引不少民眾前往觀看，但噴發後遺留的大量泥漿，卻再度讓附近農民及居民飽受困擾。

屏東縣萬丹鄉籍議員洪宗麒表示，泥火山噴發後留下的灰白色泥漿，因鹽分高、偏強鹼，且不具透水、透氣性，覆蓋農地後幾乎無法耕作，嚴重影響農民生計。然而外界多半關注泥火山奇景，卻忽略噴發後留下的泥漿土，才是真正困擾地方多年的問題。

洪宗麒指出，他自112年11月起，便持續要求縣府重視泥火山噴發後泥漿土的處置問題，至今已兩年多，但每次噴發後，相關單位多半僅派遣機具開挖引流道、防止泥漿堵塞排水溝，僅屬應急措施，並未從根本解決泥漿土堆積問題。

他表示，由於泥漿土涉及國有土地及《土石採取法》等法規，農民即使想自行清運，也擔心觸法，不敢貿然處理。雖然相關單位曾表示可依規定向主管機關申請移除，但實際清運程序、權責分工及經費來源始終沒有明確配套，導致問題遲遲無法解決。

洪宗麒說，目前現場仍有泥漿土已堆置超過5年，乾燥後形成一座座土丘，每逢強風吹起便塵土飛揚，不僅影響周邊農地，也讓附近村莊居民飽受揚塵之苦，生活品質受到衝擊。

他指出，目前縣府要求萬丹鄉公所提出處理計畫，但公所也坦言不知如何著手，導致雙方遲遲未能取得共識，問題一再延宕。

洪宗麒呼籲，屏東縣政府與萬丹鄉公所應儘速召開協調會議，釐清權責、編列清運經費，建立泥漿土清運及農地復原機制，不能每次噴發後都只停留在臨時應變，應提出長期且具體可行的解決方案，真正解決農民與居民多年來面臨的困境。