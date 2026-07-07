▲行政院長卓榮泰。（圖／記者劉耿豪攝）



記者陳家祥／台北報導

中聯油脂生產的大豆沙拉油檢出致癌物「苯駢芘」超標，1300噸問題油流入市面，引發食安風暴。針對外界質疑政府處理速度太慢，行政院長卓榮泰今（7日）還原時序，「沒有一個政府會放著食安問題而沒有人去處理，都是積極處理」；他強調，中聯公司若經查有隱匿、延誤通報或隱匿資料時，必須依照《食品安全衛生管理法》重罰。至於有要求衛福部長跟食藥署長下台？卓說，「他們已經在做這個工作了」。

卓榮泰今上午出席「InfoSec Taiwan 2026國際資安組織大會開幕活動」，會前針對問題油品事件指出，每次發生食安的問題，國人都會非常不安、下游廠商也會非常的焦慮，政府一定是用最審慎、積極的態度來處理這個問題。卓指出，6月11日，下游廠商主動通報給中聯油脂公司，但是中聯到6月30日才通報給相關的單位；7月1日，食藥署就進行稽查跟認定，它的油品製程過程的油品是超過標準。

卓榮泰指出，在7月1日就認定超標，因此當天就決定要在7月3日將第1層、18個品項、30個批次的油品，在中聯公司下的油品，全部要下架。卓說，7月3日再度召集食藥署、衛福部首長，確認所有第2層的廠商到底有多少，得到的訊息，從地方政府報來的，有224家、有291家，食藥署核定後又出現257家。

卓榮泰強調，對於廠商的認定不能有錯誤，也不能有遺漏，所以要求食藥署再度的全面查定所有廠商到底有多少。當7月3日又決定第二項作為，要求衛福部在7月4日召開專家會議以及公協會的座談，一方面取得科學上的認定，一方面取得公協會對整個事件，大家有沒有進一步的期待要求或共同的做法？這是7月3日我們決定的。

卓榮泰提到，7月3日又決定了第三件事，對於中聯公司如果經查屬實，有隱匿通報、延誤通報、隱匿不實資料的時候，那必須依照《食品安全衛生管理法》第7條、第15條、第47條相關的規定來科以重罰，所以衛福部也就這幾項的原則進行。

接著卓榮泰說，7月6日再度召集會議，透過上游廠商直接跟廠商要求提供全部的數字，所以才有昨天360家的廠商。昨天要求公布360家廠商，同時對360家的廠商下面的加工製品，有無超過7月4日專家會議「油製品成分超過20%」的標準，若超過就必須馬上下架。沒有超過的，也要求廠商自主檢查提出安全保證，讓消費者在採購的時候也能夠清楚地知道。

卓榮泰指出，因為是在昨天午夜要求公布360家廠商的油製品、產品，目前食藥署正動員所有的人力在清查這360家廠商提出來的產品，希望儘快將各產品公布，依照科學的根據，也讓消費者能夠清楚知道。

卓榮泰說，這幾天還在做很重要的一件工作，就是如果中聯公司不能夠恢復生產的話，接下來的油品供應在市場上的秩序要如何全力的來維護？必須維護供應的平衡，也必須維護價格的穩定，以照顧民生，這也是包括衛福部、包括農業部，這2、3天都在準備。

另外，卓榮泰說，也要求教育部對於所涉及的學校，進一步地跟學校取得聯繫，所幸目前是暑假期間，並沒有營養午餐的供應，所以沒有發生更多的問題，但是就以往發生的狀況，我們還是要清楚地追究。

「現在除了對這些油品進一步來查驗是不是違規？也要對中聯公司是不是涉及到剛剛說的，提供不實資料、刻意的隱匿通報等等重大的違規事項，來進行查緝他的責任。」卓榮泰說，衛福部食藥署會逐日就查處情形更新狀況，向國人做清楚的說明。

在說明完政府的處理時序後，卓榮泰強調，沒有一個政府會放著食安問題而沒有人去處理，都是積極處理，但是也要顧慮到整個資料內容的嚴謹、正確，也希望能夠用最清楚的方式來告訴國人，「我希望衛福部能夠儘快地將繼續的查處狀況向國人做說明」。