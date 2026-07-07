巴威暴風圈估周五傍晚觸陸　「4地雨最劇」影響範圍廣

記者周湘芸／台北報導

巴威颱風周四北轉，其暴風圈將於周五傍晚接觸陸地，由於其暴風半徑大，影響範圍較廣，中部以北、東北部地區、南投及花蓮山區雨勢最明顯，中央氣象署預計周四白天發布海上颱風警報，周四晚間至周五凌晨發布陸上颱風警報。

▲巴威颱風路徑。（圖／氣象署提供）

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中央氣象署預報員李孟軒表示，巴威颱風預計周五、周六最接近台灣，以通過台灣東北方近海至台灣北部海面機率最高，周五、周六中部以北、東北部地區、南投及花蓮山區雨勢最明顯，中部以北山區有豪雨等級降雨機率。

他指出，目前台灣附近受太平洋高壓影響，雲量偏少，午後留意雷陣雨。巴威颱風位於台灣東南東方約2100公里海面，七級風暴風半徑約350公里，仍維持強烈颱風等級，今、明天沿著太平洋高壓南側朝西北西方向移動；周四隨著高壓東退逐漸北轉，周五進入台灣東方至琉球南方海面，周六抵達台灣東北方近海，周六晚間進入中國沿海一帶。

李孟軒表示，巴威颱風接近台灣過程中有減弱趨勢，預估將以中颱上限至強颱下限強度接近台灣，由於暴風半徑仍達350公里，影響範圍較廣。若預測路徑沒有明顯變化，氣象署預計周四白天發布海上颱風警報，周四晚間至周五凌晨發布陸上颱風警報，陸警範圍仍將隨颱風接近持續調整。

他說，巴威預計周五進入琉球海面，周五晚間至周六白天最接近台灣。依照氣象署作業規定，陸上颱風警報會在暴風圈進入陸地前18小時發布，因此預估暴風圈將於周五傍晚接觸陸地。

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

降雨方面，李孟軒表示，今、明天各地晴到多雲，午後西半部山區及北部、嘉義至南投地區有局部雷陣雨；周四午後南部地區及中部山區有雷陣雨，桃園以北晚間降雨逐漸增加。

他指出，周五、周六受颱風影響，降雨明顯增多，中部以北、東北部地區、南投及花蓮山區有豪雨機率，台中以北山區有豪雨以上等級降雨；下周颱風遠離後，雨勢逐漸緩和，西半部仍有局部雷雨，宜蘭、花蓮有局部短暫陣雨。

他表示，溫度方面，周四前各地高溫普遍32度以上，大台北盆地、花東縱谷及中南部近山區有36度以上高溫機率；周五因降雨增加，高溫略降，但金門及花東縱谷受焚風影響，氣溫仍偏高。

李孟軒提醒，周三起北海岸、東半部、恆春半島、蘭嶼及綠島有長浪發生機率，周四馬祖沿海也有長浪，民眾前往海邊活動應特別留意安全。