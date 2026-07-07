低收男昏迷動2次腦手術　枋寮警號召善心人士2.6萬元送暖

▲藍清輝所長募款助人。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣春日鄉59歲李姓低收入戶男子日前突然昏倒，歷經兩次腦部手術後仍昏迷，須靠呼吸器維生，龐大醫療及看護費讓家屬陷入困境。枋寮警方得知後，除自掏腰包外，更號召地方善心人士募得2萬6000元，親手將善款交給家屬，盼協助一家人度過難關。

枋寮警分局東海派出所所長藍清輝、警員夏群凱，透過民間友人尤秀卿及立法委員盧縣一特助翁家聲轉介，得知春日鄉59歲李姓男子領有低收入戶證明，平日以臨時工維生，未婚無子女。日前昏倒送醫後歷經兩次腦部手術，至今仍昏迷住院需依賴呼吸器治療。期間主要照顧者為41歲李姓侄子，除需奔波醫院照料外，亦需扶養年幼子女及高齡母親，家庭經濟來源有限。面對長期醫療費用、手術支出及後續看護開銷，家庭經濟壓力沉重。



藍所長得知後自掏腰包及協調民間善心人士中信大田房屋陳泳進、陳美伶及戴昆財、戴奎浚、蘇清波、許展榮、張龍欽、黃慶春、江宏偉、詹光榮、郭雅謙、藍怡芬、藍一宸、藍一軒、陳柏融、陳禹銓、謝仁順、洪燕萍、徐炳文、沈永承、沈栩萱、蔡幸娟、洪勝全、林谷龍、陳建志、陳清祥、林俊豪、邱采慧、夏苡明等人共同捐助新臺幣26,000元，並於東海派出所內親將善款交付家屬，期盼透過這份溫暖的心意，暫時紓解其燃眉之急，協助其渡過人生難關。



枋寮分局長盧恒隆表示，所長藍清輝帶領所內同仁發揮人民保母*大愛之精神，對弱勢家庭主動結合善心人士解決眼前困難，施比受更有福，為社會注入力量與溫暖，值得同仁學習。