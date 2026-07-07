女童哭喊要媽媽…毛畯珅性侵偷拍40童！與母洪珮筠連帶賠償3405萬

圖、文／鏡週刊

前北市私立培諾米達信義幼兒園「園長之子」毛畯珅性侵、猥褻6名幼童案，已判刑28年8月徒刑定讞，另40名受害女童部分，二審加重改依544罪、累計刑度達2878年4月；民事部分，毛畯珅、其母洪珮筠及幼兒園，應賠償共2000萬元，加上先前9名受害女童家長提告，目前金額已累計共3405萬元，尚有案件持續審理中。

前台北市私立培諾米達信義幼兒園「園長之子」、教保員毛畯珅，2023年爆出對多名女童性侵及猥褻，甚至拍下影片留存，引發全台譁然。毛畯珅在第一波被起訴性侵、猥褻6名女童共224次，最高法院去年5月已將他判處28年8月徒刑定讞，移監服刑。

案發後，檢警擴大追查，發現毛畯珅被查出自2021年10月起，在幼兒園對逾40名幼童加重強制性交或猥褻，並拍下性影像，還利用幼兒園監視器軟體，下載幼童更衣畫面收藏，一審判刑30年，二審加重改依544罪各判2年至14年不等徒刑，累計刑度達2878年4月，因《刑法》有期徒刑上限為30年，恐將執行30年滿貫刑。

民事部分，受害女童與家屬各自提告向毛畯珅、其母洪珮筠與幼兒園等求償。女童父母淚控，毛畯珅不顧女童大喊「不要抓我」「不要一直摸」，或是哭喊「痛痛」「我要媽媽」，持續猥褻偷拍，甚至還要求女童數到10以便他施暴，惡劣行徑人神共憤。

對此，北院認為毛畯珅犯行也造成女童家長長期失眠、焦慮、自責，受有極大精神壓力，判毛畯珅、洪珮筠及幼兒園應賠償27人各25萬至250萬元不等，共計2000萬元，可上訴。再加上先前已有9名受害女童及家長提告，法院判賠1405萬元，目前金額已累計共3405萬元，仍尚有案件持續審理中。

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