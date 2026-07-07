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超商開賣雙鐵便當　藍皮解憂號、新世代列車特色款都有

▲▼超商開賣台鐵、高鐵雙鐵便當。（圖／業者提供）

▲7-ELEVEN開賣台鐵、高鐵雙鐵便當。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

超商也吃得到台鐵、高鐵便當！7-ELEVEN首度攜手台鐵及台灣高鐵，7月8日起推出雙鐵聯名便當「醬燒雞鹹豬肉雙拼」、「烤雞金瓜炊粉雙拼」口味，將藍皮解憂號、高鐵新世代列車等經典元素融入包裝設計，另外還有台鐵主廚監製握便當、高蛋白餐盒、冠軍燴飯等新品同步登場。

▲▼超商開賣台鐵、高鐵雙鐵便當。（圖／業者提供）

▲7-ELEVEN開賣台鐵便當，還有握便當新品。（圖／業者提供）

●7-11推出雙鐵聯名便當

此次推出的雙鐵聯名便當，售價皆為129元，其中「台鐵醬燒雞鹹豬肉雙拼便當」以行駛南迴線的「藍皮解憂號R100」為主題設計，主打鹹豬肉、滷雞腿排雙主菜，搭配經典醬汁豆包及時蔬，呈現花東鐵路便當風味。

▼「台鐵醬燒雞鹹豬肉雙拼便當」以藍皮解憂號R100為主題設計。（圖／業者提供）

▲▼超商開賣台鐵、高鐵雙鐵便當。（圖／業者提供）

「高鐵烤雞金瓜炊粉雙拼便當」則以高鐵「新世代列車N700S」為靈感，結合蒜香雞腿排、紅藜飯與金瓜米粉，一次吃到雙主食。

▲▼超商開賣台鐵、高鐵雙鐵便當。（圖／業者提供）

▲▼「高鐵烤雞金瓜炊粉雙拼便當」則以高鐵「新世代列車N700S」為靈感。（圖／業者提供）

▲▼超商開賣台鐵、高鐵雙鐵便當。（圖／業者提供）

●便當新品、蛋白餐

另外，熱銷超過20年的「奮起湖便當」系列，也推出新品「奮起湖秘製雙拼握便當」，由奮起湖大飯店風味指導，並採阿里山森林小火車包裝設計，售價59元。

加熱飯糰系列「握便當」則由台鐵主廚監製，推出「台鐵梅干扣肉握便當」75元，將客家鐵路便當濃縮成方便攜帶的新吃法。

▲▼超商開賣台鐵、高鐵雙鐵便當。（圖／業者提供）

▲奮起湖便當也推出新品。（圖／業者提供）

除了鐵路便當，7-ELEVEN同步推出「高鐵植感風蛋白餐」99元，每份含22.4公克蛋白質，滿足高蛋白飲食需求。另外，由遠雄悅來大飯店風味指導、榮獲第二屆「台灣燴飯王爭霸戰」鮮食組冠軍的「台灣鯛西魯肉燴飯」也同步上市，售價99元。

▲▼超商開賣台鐵、高鐵雙鐵便當。（圖／業者提供）

▲7月15日起「飲料抽抽樂」任2件最低0元，加價99元再送線條小狗飲料折疊架。（圖／業者提供）

配合暑假商機，7月15日起將推出「飲料抽抽樂」，指定飲品任2件最低0元起，加價99元再送線條小狗飲料折疊架。

★全家

全家首度合作綠巨人，7月8日起推出「玉米牛奶酷繽沙」及「玉米咖啡酷繽沙」，將玉米粒的自然甜香結合牛奶冰沙及咖啡，7月8日至8月4日享嘗鮮價59元。

▲全家推出新品，其中還首度攜手綠巨人推出「玉米牛奶酷繽沙」及「玉米咖啡酷繽沙」。（圖／業者提供）

此外，還同步推出玉米奶油爆餡餐包、玉米濃湯焗烤飯、金黃玉米蛋三明治及金黃玉米麵包，把經典玉米風味延伸至鮮食。

▼同步還有玉米鮮食新品。（圖／業者提供）

全家Let’s Café也攜手「NAKED Protein裸肌」，推出「特大冰高蛋白摩卡咖啡」，每100大卡含14.2公克蛋白質，一杯即可補充成人每日約三分之一蛋白質需求，7月8日至7月21日單杯特價79元，同期現調咖啡、茶飲全品項享「第2杯半價」。

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