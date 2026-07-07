　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 政治烽火線 ET筋斗雲

政院核定國影視聽中心2期計畫　新北：除預算上漲其他原地踏步

▲國家電影及視聽文化中心。（資料照／國家電影及視聽文化中心提供）

▲國家電影及視聽文化中心。（資料照／國家電影及視聽文化中心提供）

記者蘇靖宸／新北報導

行政院昨正式核定「國家電影及視聽文化典藏專業設施改善及博物館建置」修正計畫，修正後總經費由原45.1億元，增加為83億494萬元。對此，新北市府新聞局長李利貞今（7日）表示，國影二期從「109年」就是中央承諾全額負擔興建費用，文化部「去年」調整造價，自45億元變成83億，行政院「至今」終於同意。換句話說，6年過去了，除了計畫預算上漲，其他都是原地踏步。

至於文化部聲稱，經費增加是因為新北市要求增加停車格，李利貞說，行政院早在110年就已針對停車格數進行協商，確認照都市計畫要求進行。幾乎就在同一個時期，行政院公共工程委員會於審議過程中提醒文化部「單價偏低」，文化部仍維持原編列數，直到114年才調升工程造價，因此遭行政院質疑合理性。

李利貞表示，新北市在國影一期出地、出錢又出力，在二期給予行政協助不遺餘力，這塊基地就是停車場用地，市府全力配合規劃，才變更為「影視兼停車用地」。而在計畫進度延宕的情況下，文化部不研究如何亡羊補牢，整天思考如何卸責地方，如果把這種心力變成執行力，國影二期早就開始營運。

針對協拍中心的部分，李利貞說明，時任文化部長、現任行政院副院長鄭麗君108年承諾回饋建置於國影一期，隔年收回，市府和文化部111年簽訂國影二期行政契約時再度確認回饋形式。現在經行政院協調，預計設置在國影二期內。

此外，新北市府昨已聯繫過文化部窗口，對方表示內部尚未決定如何跟新北市府討論後續進行方式。李利貞表示，新莊地區快速發展，中央工程持續延宕，市府仍不放棄維持溝通管道，結果又是只看到文化部在新聞稿宣稱要密切溝通，市府深感無奈。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／基隆名人幼兒園涉虐童　園長6人全交保
19歲陸女大生「暑假打工做太好」！　隔年被老闆加錢請回來
挪威8強前爆多人身體不適！　備戰英格蘭添變數
快訊／中國男廖港發「受僱攻擊」矢板明夫　裁定收押
日本人來台吃到「長長的菜」秒愛上　一票台人驕傲大讚

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

1300噸致癌毒油市場流竄！黃國昌轟衛福部：7天改4種說法

幕後／佀廣洋霸凌挨轟退選沒在怕　地方估靠萬美玲組織票可當選

藍黨團、基層「全護佀廣洋」　在地人曝原因：還是有很多人會投他

萬美玲陷兒子佀廣洋爭議　凌濤給鼓勵：一定能妥善處理

巴威來勢洶洶　退輔會：武陵、清境及福壽山9日12時起關園

護佀廣洋霸凌爭議被罵翻　詹江村扯狄鶯點名綠營的「她」要退選

政院核定國影二期！李四川嗆「不做我做」　蘇競辦困惑：放棄補助？

矢板明夫遭攻擊　許淑華憂示範效應：別讓威嚇逐漸成為常態

53869人報名今年高普考　考試院：37895人到考、錄取率初估19.08%

前澎湖縣議員鄭清發宣布「退出國民黨」　無黨籍身分參選

哈蘭德受訪突遭維尼修斯「打斷」！　剛擊敗巴西後暖心一抱成焦點

維德角首都癱瘓了！黑馬光榮歸國 數萬球迷塞爆街頭狂歡

五月天點「跆拳道女孩」有洋蔥　為保護特殊生弟弟...怪獸噴淚

挪威真是巴西剋星　哈蘭德梅開二度神扳倒五冠王　內馬爾最後一舞跪地痛哭

哈蘭德領軍挪威進8強　坦言：沒想到能戰勝巴西

黑衣男暴打矢板明夫準備飛往釜山　機場換裝仍被捕喊「認錯人」

矢板明夫台中遭襲！男尾隨「重拳毆臉」濺血　嫌犯逃逸中(更)

Energy休團半年！牛奶曝合體時間點　阿弟開唱拒女兒同台：會搶我風頭

巴威暴風侵襲率「北北基宜破6成」最快周四海陸警報

長榮海運爆內線交易疑雲！　張國華妻兒、2董事遭移送

1300噸致癌毒油市場流竄！黃國昌轟衛福部：7天改4種說法

幕後／佀廣洋霸凌挨轟退選沒在怕　地方估靠萬美玲組織票可當選

藍黨團、基層「全護佀廣洋」　在地人曝原因：還是有很多人會投他

萬美玲陷兒子佀廣洋爭議　凌濤給鼓勵：一定能妥善處理

巴威來勢洶洶　退輔會：武陵、清境及福壽山9日12時起關園

護佀廣洋霸凌爭議被罵翻　詹江村扯狄鶯點名綠營的「她」要退選

政院核定國影二期！李四川嗆「不做我做」　蘇競辦困惑：放棄補助？

矢板明夫遭攻擊　許淑華憂示範效應：別讓威嚇逐漸成為常態

53869人報名今年高普考　考試院：37895人到考、錄取率初估19.08%

前澎湖縣議員鄭清發宣布「退出國民黨」　無黨籍身分參選

巴威颱風逼近！基隆消防局籲備妥緊急避難包　平時防災最安心

林立歸隊更順！曾豪駒大讚劉子杰關鍵短打：整季沒點過還成功

基隆名人幼兒園涉虐童　園長6人複訊後全交保

每天走萬步不一定護心！醫揭「7大走路地雷」：空腹晨走也上榜

台南安南區疑似宰殺犬隻案　動保處採樣送驗7犬全數安置送醫

瑤瑤「解放低胸上衣」由上往下拍！　炸超兇上圍…深溝全看光

矢板明夫遇襲案　陸委會：中共「民族團結促進法」後首件跨境鎮壓

巴威撲沖繩恐「吹倒房屋」　日本教授警告風災重演：極度危險颱風

大樂透17連摃！下期頭獎上看5.9億　創今年最高獎金紀錄

C羅再戰4年？葡國名記者曝「完美劇本」：2030主場光榮退役

姊學跆拳道保護特殊生弟弟　怪獸心疼秒落淚

政治熱門新聞

力挺佀廣洋！　萬美玲樁腳里長反嗆質疑網友：你女兒去當AV女優？

中國突發射潛射洲際飛彈　總統府籲克制：立即停止不負責單邊行為

基隆下修放颱風假標準　蔣萬安這樣說

佀廣洋認霸凌　萬美玲秘書力挺：選舉提小孩事不厚道

快訊／遭中國籍嫌犯痛毆　矢板明夫現身曝傷勢、兇手背景

快訊／巴威發陸警達90%　蔣萬安曝颱風假機率

賴清德震怒毒油風暴！王鴻薇轟慢半拍

中共突發射潛射洲際飛彈是「巨浪-2」　飛行軌跡曝！飛破7000公里

幕後／佀廣洋挨轟退選沒在怕　地方估仍可當選

「焦糖哥哥是英系當年狂臭賴清德」　Cheap酸：現在被丟掉很正常　

迴力鏢！民進黨2014拍食安「做不好就換掉」影片　網友朝聖酸自打臉

佀廣洋認做過球版簽賭　桃園里長力挺：誰敢說從小到大沒賭過？

致癌油風波延燒！時間軸曝　4月出貨月底驗超標、拖到7月才應變

53869人報名今年高普考　考試院：37895人到考、錄取率初估19.08%

更多熱門

相關新聞

卓榮泰還原致癌油處理時序　被問「食藥署長下台？」回這句

卓榮泰還原致癌油處理時序　被問「食藥署長下台？」回這句

中聯油脂生產的大豆沙拉油檢出致癌物「苯駢芘」超標，1300噸問題油流入市面，引發食安風暴。針對外界質疑政府處理速度太慢，行政院長卓榮泰今（7日）還原時序，「沒有一個政府會放著食安問題而沒有人去處理，都是積極處理」；他強調，中聯公司若經查有隱匿、延誤通報或隱匿資料時，必須依照《食品安全衛生管理法》重罰。至於有要求衛福部長跟食藥署長下台？卓說，「他們已經在做這個工作了」。

產學國家隊只為內宣　從墨守成規思維到頑佞官僚治理

產學國家隊只為內宣　從墨守成規思維到頑佞官僚治理

出包？網軍攻擊意外洩「原始碼」　蘇巧慧：要問對手

出包？網軍攻擊意外洩「原始碼」　蘇巧慧：要問對手

拋AI建置校園　李四川：成立調解會當教師後盾

拋AI建置校園　李四川：成立調解會當教師後盾

4年1000億縣市排水整改計畫　卓榮泰：請各縣市提需求

4年1000億縣市排水整改計畫　卓榮泰：請各縣市提需求

關鍵字：

國影視聽中心新北李利貞文化部行政院

讀者迴響

熱門新聞

18歲女遭輾斃！母哭問「白死了嗎」　法官冷回「對啊」遭肉搜

巴威「關鍵北轉」　最新各國路徑出爐

百公斤男扮AV男優騙5小模激戰　二審改輕判

超商「林聰明、阜杭豆漿飯糰」都用到致癌油

母問「女兒白死了嗎」法官遭肉搜　律師逆風發文

快訊／國1今晨事故　成立緊急應變小組

巴威強度略為減弱　3縣市暴風侵襲率達98%

日籍夫妻檔YouTuber「妻卵巢癌過世」

地球直播「巴威震撼視角」曝光　大票人：不想放颱風假了

最新預測！　「巴威是爽快颱風、不拖泥帶水」

C羅賽後霸氣喊「沒我葡萄牙0冠」　

颱風假？巴威暴風圈恐掃全台2／3陸警區曝

法官稱女兒白死…判決出現「不存在的700萬」

帶女友遊歐洲「旅費20萬全出」他提1要求！女友嫌窮

暴風圈「恐籠罩2／3台灣」！網驚：真的逃不掉了

更多

最夯影音

更多
哈蘭德受訪突遭維尼修斯「打斷」！　剛擊敗巴西後暖心一抱成焦點

哈蘭德受訪突遭維尼修斯「打斷」！　剛擊敗巴西後暖心一抱成焦點
維德角首都癱瘓了！黑馬光榮歸國 數萬球迷塞爆街頭狂歡

維德角首都癱瘓了！黑馬光榮歸國 數萬球迷塞爆街頭狂歡

五月天點「跆拳道女孩」有洋蔥　為保護特殊生弟弟...怪獸噴淚

五月天點「跆拳道女孩」有洋蔥　為保護特殊生弟弟...怪獸噴淚

挪威真是巴西剋星　哈蘭德梅開二度神扳倒五冠王　內馬爾最後一舞跪地痛哭

挪威真是巴西剋星　哈蘭德梅開二度神扳倒五冠王　內馬爾最後一舞跪地痛哭

哈蘭德領軍挪威進8強　坦言：沒想到能戰勝巴西

哈蘭德領軍挪威進8強　坦言：沒想到能戰勝巴西

熱門快報

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面