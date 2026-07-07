快訊／遭中國籍嫌犯痛毆　矢板明夫現身曝傷勢、兇手背景

記者杜冠霖／台北報導

資深媒體人矢板明夫昨在台中演講後，遭一名中國籍男子尾隨揮拳攻擊，施暴者犯案後欲出境潛逃至韓國，但在清泉崗機場遭到逮捕。矢板明夫今（7日）受訪時透露傷勢也還原當時狀況，並說明，攻擊者是在香港有多次刑事犯罪紀錄，對他的政治評論應該不感興趣，他專程繞到第三國來台灣，在這裡等待很長時間、又要跑，成本非常高。如果後面沒有人支持，很難讓人相信的。

▲矢板明夫今早現身曝傷勢及兇手背景。（圖／攝影中心翻攝）

▲暴打矢板明夫的男子辯稱認錯人。（圖／民眾提供）



對於目前傷勢狀況，矢板明夫表示，應該還好，就是嘴唇還有點腫、牙齒還有點痛，基本上是在恢復的階段之中。

嫌犯背景部分，矢板明夫透露，有一些香港朋友，昨天幫他找到了這個嫌犯的一些經歷。應該是本人，雖然沒有去這個最後確認，但是說他是應該在香港一個有多次犯罪經歷、在監獄進進出出的一個人。媒體追問相關犯罪紀錄是否與政治立場有關？矢板明夫則說明，完全無關，都是刑事犯罪。

▲矢板明夫遭到毆打 。（圖／施志昌辦公室提供）



矢板明夫表示，基本上像這種人，對他的國際政治評論應該不感興趣。要說他個人對我的想法有意見，某種意義不合邏輯。他專程繞到第三國來台灣，又在這裡等待很長時間、又要跑，這個成本非常高。如果後面沒有人支持，應該很難讓人相信的。

矢板明夫認為，攻擊者當然有計劃性，他等了很長時間，非常從容的換衣服逃跑，絕對不是突然起意的犯罪。

矢板明夫透露，昨天主辦方在海報上寫的活動日期是7月5號、6號兩天，一共七位講師，但沒有具體哪位講師哪個時間段來，最近這兩三個月，這是他唯一一個公開行程，嫌犯應該是看到活動海報，但不確定他什麼時候要演講。

矢板明夫說明，據咖啡廳的人所說，他從5號早上就一直在等，等到6號中午才碰到我，之後趕快往機場跑，還好報警及時、台中警方動作迅速，不然稍微晚個10分鐘，他可能就跑掉了。

至於此次攻擊事件與近年香港人士在台受暴力攻擊事件相似，矢板明夫表示，他在香港採訪過鄧志強、林榮基事件，還有香港在台灣流亡的年輕人成立保護傘餐廳，也被襲擊，對中國來說，用香港的流氓來台灣犯罪後逃跑，製造一種恐怖氛圍，他們是有成功經驗的，所以可能是相關事件延續。

至於這是否是中國團促法上路後，長臂管轄的一環，矢板明夫表示，對於相關法律，他之前有在臉書發表文章，事後還接受過台灣的媒體採訪，當時就說過，中共這種法律是長臂管轄，在國外任何言論都可能觸犯中國的法律，受到中國法律的制裁。

矢板明夫表示，中國執法成本是很高的，所以說目的是讓在每個台灣人、海外的人埋下一顆恐懼種子，讓大家不敢說話。如果要去中國做生意、留學、旅遊的話，就不敢說話，會害怕中國的制裁。但如果不去中國的話，在台灣就會享有言論自由，這個法律會讓半數台灣人回到沒有言論自由的時代。當時他這種說法，就受到很多中國人攻擊。

▲埋伏2天暴打矢板明夫濺血，33歲大陸黑衣男機揚落網。（圖／民眾提供）