巴威太大了「台灣根本閃不掉」　上次同規模是25年前

▲巴威來勢洶洶。（圖／NOAA）

記者施怡妏／綜合報導

強颱巴威預估10日、11日最接近台灣，12日逐漸遠離，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，巴威颱風最大特點是暴風圈半徑達350公里，規模相當大，上一次台灣出現同樣規模的暴風圈，已是2001年尤特颱風，距今約25年。依目前預報來看，周五至周六對台灣影響最明顯，北部、宜蘭及北花蓮需防強風豪雨。

暴風圈達350公里 上次同規模是25年前



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氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」在 Threads發文，巴威颱風暴風圈半徑達350公里，若沒有意外，再過幾天就會帶著這個大範圍暴風圈逼近。粉專指出，上次颱風警報單上出現這樣的暴風圈數字，已是25年前的2001年尤特颱風。

粉專表示，對台灣來說，巴威颱風最大的問題就是「根本閃不掉，連擦邊都做不到」，除非接下來颱風完全走在誤差範圍右側邊緣，否則暴風圈肯定會摸到台灣陸地，加上預估接近時巴威仍有強颱等級，暴風圈在三百五十公里之間，都很有感覺。

▲巴威颱風暴風侵襲率。（圖／氣象署提供）



路徑大致鎖定東北側



至於颱風路徑，粉專分析，目前大致已鎖定「台灣東北」通過。不過，所謂東北方仍有差別，可能是非常靠近台灣、甚至出現登陸機會，也可能是從宮古島附近北上，仍要看後續變化，應持續關注中央氣象署最新資訊。

粉專整理最新預報指出，周五到周六將是巴威颱風影響最大的時間。北部、宜蘭及北花蓮確定有強風豪雨，中南部山區則會有大雨，其他地區也會出現間歇雨勢及沿海強陣風。