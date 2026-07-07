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屏東男車禍急送醫！女伴想見他攔不到車好急　警開巡邏車助團聚

▲屏東警分局員警載陳女至醫院。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東警分局員警載陳女至醫院。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣一名鄭姓男子開車自撞護欄送醫，他的伴侶陳女到現場理處後續事宜，想趕到醫院探視卻攔不到計程車，擔心患有心臟疾病、裝有三根心臟支架的鄭男病況惡化，讓陳女心急如焚。屏東警分局員警見狀，當機立斷駕駛巡邏車載送家屬趕赴醫院，讓兩人及時團聚，暖心義舉獲得家屬頻頻道謝。

鄭姓男子日前駕駛自小客車行經長治鄉和平路段時，不慎自撞道路護欄，消防人員獲報後迅速到場，並將鄭男送往醫院救治。事故發生後，其伴侶陳女趕抵現場協助處理事故車輛，並向處理的屏東警分局繁華派出所警員王楚善警方表示，鄭男患有心臟疾病，體內裝有三根心臟支架，如今因車禍送醫，擔心病情加劇，急需趕往醫院陪伴照料。

由於事故地點位處偏遠，短時間內難以攔到計程車，陳女又不斷接獲鄭男從醫院打來的電話，神情焦急、坐立難安。王員見狀，深知家屬的陪伴對傷者而言格外重要，考量急診期間可能隨時需要家屬協助，當下立即駕駛巡邏車載送陳女前往醫院，讓她順利與鄭男會合。抵達醫院後，陳女對警方雪中送炭的協助頻頻道謝，直言在最徬徨無助的時刻，幸好有警方即時伸出援手，讓她感受到滿滿的安心與溫暖。

屏東警分局表示，警察除維護治安、交通秩序外，也始終秉持「同理心」與「為民服務」精神，適時提供民眾必要協助。一個及時的舉動，不僅縮短的是路程，更拉近了警民之間的距離，也讓民眾深刻感受到警察守護人民的溫暖與關懷。

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