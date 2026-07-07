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台南里長家清運家具竟「3樓直拋」　木門、床架從天降嚇壞居民

記者林東良／台南報導

台南市東區莊敬路一處透天厝7月5日上午進行家具清運時，竟有人直接從3樓陽台將木門、床板等大型家具往下拋，畫面曝光後引發地方熱議，不少民眾直呼若砸中路人後果不堪設想。

▲台南東區一處透天厝清運家具時，竟直接從3樓拋下木門及大型家具，引發居民不滿及安全疑慮。（翻攝自臉書「台南東區大小事」，下同）

▲台南東區一處透天厝清運家具時，竟直接從3樓拋下木門及大型家具，引發居民不滿及安全疑慮。（翻攝自臉書「台南東區大小事」，下同）

據了解，該處為莊敬里里長林志勲住處，林志勲事後坦承家人施工管理不周，除公開致歉外，也表示願意接受相關處分；警方則表示，將依《道路交通管理處罰條例》依法開罰。

▲台南東區一處透天厝清運家具時，竟直接從3樓拋下木門及大型家具，引發居民不滿及安全疑慮。（翻攝自臉書「台南東區大小事」，下同）

有民眾將現場影片上傳至臉書社團「台南東區大小事」，畫面可見兩名男子站在3樓，直接將木門往下拋落，弄出巨響；地面則堆放床墊、木櫃、床板等大型家具，讓附近居民看得膽戰心驚。原PO不滿表示：「一早就這樣丟東西，難得的星期日，氣死人了，這能檢舉嗎？」

▲台南東區一處透天厝清運家具時，竟直接從3樓拋下木門及大型家具，引發居民不滿及安全疑慮。（翻攝自臉書「台南東區大小事」，下同）

影片曝光後引發大量網友討論，不少人認為施工方式十分危險，留言表示「這樣會砸到人」、「如果剛好有人走過，不就是謀殺嗎」、「絕對違反工安」、「至少也要拉封鎖線、擺三角錐並派人指揮」、「報警就好」、「可以檢舉」、「拿影片去檢舉吧」。也有民眾認為，若花點時間搬運下樓，或許還能讓有需要的人回收利用，不必採取如此危險的方式。另有網友質疑，事發地點就是里長住處，「身為里長應該更知道不能這樣做」，也有人擔心警方是否會因身分而不敢依法處理。

▲台南東區一處透天厝清運家具時，竟直接從3樓拋下木門及大型家具，引發居民不滿及安全疑慮。（翻攝自臉書「台南東區大小事」，下同）

對此，莊敬里里長林志勲在社群平台公開回應表示，對於當日上午家人清理家具施工時未做好工序管理，導致雜物自高處拋下，造成住戶困擾及用路人危險，深感抱歉。他指出，當時正在打掃公園環境，接獲里民通報後立即返家，要求現場人員停止作業，並強調若有相關罰則將虛心接受、檢討改進。林志勲也表示，對於造成鄰里不安及社區觀感不佳，再次向居民致歉，並強調「絕無向派出所施壓或關說」。

▲台南東區一處透天厝清運家具時，竟直接從3樓拋下木門及大型家具，引發居民不滿及安全疑慮。（翻攝自臉書「台南東區大小事」，下同）

警方表示，本案已掌握相關情形，後續將依《道路交通管理處罰條例》相關規定依法辦理，提醒民眾清運大型家具或廢棄物時，應採取安全方式施工，避免危及公共安全。

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