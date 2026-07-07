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五口命案李惠雯再添1罪！團購衛生棉坑人騙百萬　判刑1年2月

▲▼ 李惠雯 。（圖／記者許權毅攝）

▲五口命案李惠雯另案詐欺又被判處1年2月，告訴人正是看見五口命案發生後，驚覺遭詐，對李女提告。（圖／記者許權毅攝）

記者許權毅／台中報導

台中五口命案主謀李惠雯遭判刑11年，案件仍未確定，但李惠雯又因為以團購衛生棉名義，詐騙丈夫同學的姊姊100萬，被害人在五口命案發生後，再對李惠雯提告，李近日遭判刑1年2月。

檢警調查，李惠雯因為團購事業營運不善、債務嚴重，2023年12月前就透過丈夫朱男，找上朱男同學賴女的姊姊一家，以要投資衛生棉與雜貨生意為由，取得100萬3500元，李惠雯事後卻沒照合約書結算或履約，賴家人在五口命案發生後，決定對李女提出告訴。

李惠雯辯稱，投資有賺有賠，雙方沒有約定報酬，是借款轉為投資，也有帶賴女等人前往查看團購倉庫，這款衛生棉商品「做很大」，都是用現金跟廠商切貨，有確實把錢拿去做買貨使用。

但是，檢方要李惠雯提出團購生意投資清單貨是廠房實際經營資料，李都拿不出來，甚至沒有團購事業之損益分配表、進出或記錄或進貨廠商聯繫訂貨紀錄等相關事證，認定李惠雯是推卸之詞，依詐欺取材罪嫌將她起訴。

中院考量，李惠雯為圖私利，導致被害人陷於錯誤，於法院審理時坦承犯行，自陳從事團購生意，月收50至60萬元，家中有5名小孩，經濟勉持等，判1年2月徒刑，可上訴。

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