快訊／致癌油怒轟中央「蓋牌」　盧秀燕重罰中聯等3公司各300萬

▲台中市長盧秀燕今（7）宣布重罰中聯、福懋以及福壽三家業者各三百萬元。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

中聯油脂致癌大豆沙拉油事件風暴未歇，幾乎全台淪陷，不僅知名飯店、餐廳、品牌業者受影響，致癌油也流進校園。台中市長盧秀燕今（7）宣布，經過市府反覆查證，針對涉及致癌油品的台中在地公司，包括中聯、福壽及福懋等三家業者，市府決定採取最嚴厲處分，依據食安相關法規分別重罰最高額度300萬元；至於涉及其他縣市的油行，則移請當地政府裁決。

盧秀燕今天大動作宣布重罰業者，也砲轟中央，針對中央食藥署的處置方式，痛批中央先是對業者名單「蓋牌」，延遲將近一週才公布，且目前規定加工食品中問題油品含量超過20%才需預防性下架，表示「無法認同，台中市也恕難配合。」

此外，盧秀燕質疑中央的「20%門檻」缺乏科學根據，直言即使一瓶油裡面只有10%、20%的致癌物質，難道人民吃了不會對健康造成影響嗎？

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盧秀燕重申從事發第一時間起，台中市的政策就是「全揭露、全下架」。不論問題油比例多少，即便在20%以下，台中市政府都要求全部下架。最後盧秀燕也強調，台中市多年來始終採取最高食安標準，堅持「查到哪裡，公布到哪裡」，絕不容許任何致癌物進入市民腹中，