百公斤男扮AV男優騙5小模激戰　她上床20次做白工！二審改輕判

▲鄭男假扮AV男優，與多名小模激戰。（AI協作圖／記者吳銘峯製作，經編輯審核）

記者吳銘峯／台北報導

鄭姓男子2017年起，就在臉書外拍攝團上張貼應徵成人影片模特兒的訊息，謊稱「4部片1200萬」、「拍20次給800萬」等價碼，誘騙多名模特兒前往旅館拍攝。而後自己再以攝影師兼男優的身分，與小模上床激戰，得手後再以各種理由拒不付款，總計有5名女子因此被騙，還有人更因此長達3年、上床超過20次，卻1毛錢都沒拿到。一審將鄭男判處有期徒刑7年，案經上訴，高等法院二審改輕判有期徒刑4年10月與10月，可上訴。

據了解，鄭男身材壯碩，目測體重應有上百公斤。而他從2017年起，就在臉書上以「小雨」、「rain」、「丁佩綺」等身分，在臉書社團上張貼徵求拍攝成人影片女演員、大尺度影片模特兒之訊息。有不少人因此被騙。

被騙最慘的女子，是2017年就主動找鄭男聯繫的施施（化名）。鄭男詐騙說自己是日本成人影片經紀公司之負責人，若可完成4部成人片、每部影片要拍5次，即共20片之拍攝成果，即可獲得1200萬元片酬，且於全數拍攝完成後之隔月拿到酬勞。施施欣然接受，鄭男隨即約她到旅館房間內拍攝，並拿出「工作意願同意書」要求施施簽約，並架設相機、單眼等設備，假裝拍攝。

而後施施一直到2020年間、總計與鄭男上床超過20次，期間還要求更換男優，但遭鄭男拒絕。最後鄭男竟以拍攝次數不足，以及男優與施施的時間無法配合為由，不再給施施繼續拍攝機會，推託而拒絕支付拍攝報酬。施施不甘受騙，提出告訴。

此外，鄭男也「12片無套體外、報酬450萬」、「拍攝成人影片20次，片酬800萬」「12部成人片、每部影片要拍4次，共需參與48次之拍攝，片酬480萬」，陸續詐騙4名女子分別發生1到3次關係。另外有3名女子察覺有異，並未同意拍攝，總計有8名女子對鄭男提出告訴。檢警循線逮捕鄭男，這才發現鄭男不僅身材壯碩，甚至僅有大學肄業，是個無業、沒有穩定收入的廢材。檢方對鄭男提起公訴。

法院審理時，鄭男否認犯案，辯稱是性交易，或是自己帳號被盜，並未與被害人發生關係。法院不採信，一審將他判處有期徒刑7年。案件上訴第二審，高等法院審理時，鄭男與部分被害人達成和解，高院最後認定他犯下刑度較輕的「以網際網路對公眾散布而犯詐欺得利罪」，而非刑度較重、可處3到10年的「以強暴、脅迫、恐嚇、催眠術或其他違反其意願之方法而為性交」之「強制性交罪」。其中既遂的5罪分別判刑2年10月到1年不等刑期，合併定應執行有期徒刑4年10月；未遂的3罪則分別判刑6月，合併定應執行有期徒刑10月。