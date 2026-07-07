逼17歲女高生「全裸拍片」墜橋溺斃！日最惡霸凌女　重判27年定讞

▲兇嫌內田梨瑚。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

震驚日本的北海道旭川女子高中生墜橋謀殺案，終於迎來結局。犯下殺人、不同意猥褻致死等罪嫌的23歲被告「最惡霸凌女」內田梨瑚，一審遭判處有期徒刑的最長上限27年。由於被告與檢方在7月6日法定控訴期限內，均未提出上訴手續，旭川地方法院證實全案已正式定讞，內田梨瑚確定將入獄服刑27年。

根據《日本放送協會》、《北海道文化放送》，這起駭人聽聞的案件發生於2024年4月。內田梨瑚涉嫌在北海道旭川市神居古潭，強行監禁當時年僅17歲的女高中生村山月，並載往溪谷橋梁施暴。內田梨瑚不僅強迫被害人脫光衣服，更威脅她坐在橋梁欄杆上，並冷血叫囂「跳下去」、「去死吧」，導致被害人最終墜落河川、溺斃身亡。

旭川地方法院進行一審判決，內田梨瑚在庭上堅稱自己「沒有殺意，也沒有將被害人推落欄杆」，極力否認殺人罪行。然而，法官田中結花6月22日宣判時，嚴厲抨擊內田梨瑚的犯罪動機，痛斥其強逼被害人脫衣、逼上絕路的犯罪手法「嚴重踐踏被害者的人格與尊嚴」，認為其犯行非常殘忍且卑劣，因此毫無減刑的餘地。

▲內田梨瑚將少女村山月押上神居古潭的白色吊橋，將其從吊橋上推落。（圖／達志影像／美聯社）

一審法官全面認定內田梨瑚的殺意與殺人行為，完全支持檢方求刑，悍然判處其有期徒刑的最高上限27年。一審宣判後，檢察官對此結果表示，「檢方主張已獲得法庭採納」；而內田梨瑚則在判決兩天後的6月24日，向律師表明不願提出上訴的意願。

隨著7月6日控訴期限屆滿，兩造均未提交抗告手續，這場有期徒刑最重判決正式生效。

據悉，這起悲劇最初僅因一場網路社群的照片糾紛而起，內田梨瑚不滿照片被上傳，聯手共犯將被害人村山月強押上車。當時共犯小西優花曾以證人身分出庭，指證目擊內田出手推人，成為戳破內田謊言的關鍵。