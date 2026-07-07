巴威暴風侵襲率略降　6縣市仍破8成「基隆88%最高」

▲巴威颱風暴風侵襲率。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

巴威颱風持續增強，周四北轉後，將逐漸接近台灣東部海面。根據中央氣象署最新「120小時颱風暴風侵襲機率」，雖然北北基桃、宜蘭及花蓮已達8成，但較過去6小時機率略為下降。

根據氣象署針對主要城市及離島「120小時颱風暴風侵襲機率」，截至上午8時，基隆市侵襲率達88%，宜蘭縣也有87%、台北市及新北市86%、桃園市84%、花蓮縣80%，另外，新竹縣、新竹市、苗栗縣及連江縣超過70%。

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雖然目前仍有6縣市暴風侵襲率達8成，但相較於過去6小時預報略有下降，根據氣象署今天凌晨2時預報，基隆市、宜蘭縣暴風侵襲率為90%，其次為台北市89%、新北市88%、桃園市87%。

▲巴威颱風暴風侵襲率。（圖／氣象署提供）

根據氣象署觀測，巴威颱風今天上午8時中心位置在北緯16.1度，東經139.9度，以每小時29公里速度，向西進行。中心氣壓895百帕，近中心最大風速每秒60公尺，瞬間最大陣風每秒75公尺，七級風平均暴風半徑350公里。

氣象署表示，巴威颱風今、明天將偏西至西北西到菲律賓東方海面，周四逐漸往西北轉，來到台灣東南方海面，周五到台灣東部至琉球南方海面，周六通過台灣北部海面，再往西北到中國大陸。

氣象署指出，巴威預計周三前仍會維持強烈颱風強度，周四北轉過程中環境不利於發展，強度可能減弱，將以中颱上限至強颱下限的強度接近台灣。

隨著巴威颱風接近，氣象署預計周四下半天發布海上颱風警報，周五清晨前後發布陸上颱風警報，其暴風圈最快周五下半天觸陸，但登陸機會仍偏低。