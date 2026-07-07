開戰最遠！烏軍自殺無人機奔2500公里　轟炸「俄最大煉油廠」畫面曝

▲俄羅斯鄂木斯克煉油廠發生火災，疑似遭到烏軍無人機攻擊。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

烏克蘭軍方於當地時間6日發動開戰以來最深度的遠程空襲，派遣國產長程自殺式無人機奔襲約2500公里，首度成功轟炸俄羅斯西伯利亞最大能源心臟「鄂木斯克煉油廠」，當場引發熊熊大火，不僅精準痛擊俄軍的燃料補給線，更讓俄國境內本就吃緊的油荒危機雪上加霜。

根據《RBC-Ukraine》等外電報導，這場歷史性的空襲由烏克蘭總參謀部、特種作戰部隊與國家安全局（SBU）聯手策劃。遭到痛擊的鄂木斯克煉油廠是俄羅斯規模最大的石油精製設施，產量高達俄國全國的10%。

對烏軍而言，該廠是全俄11座最核心汽油生產設施中，原本「唯一還沒被烏軍打到」的最後一塊拼圖，如今也難逃被炸命運，象徵烏軍遠程打擊網路正式全數達陣。

烏克蘭特種作戰部隊直言，「無人機飛行了高達數千公里抵達目標，這是全面入侵開始以來，對敵方領土最深遠的長程打擊。」

▲一名男子在俄羅斯西伯利亞城市鄂木斯克的加油站加油。（圖／路透）

這次立下大功的是由烏克蘭Fire Point公司研發的國產FP-1長程自殺式無人機。該機採用直翼構型與小型活塞汽油引擎，雖然飛得慢，但續航力極其驚人。烏方設計師什蒂勒曼（Denys Shtilerman）透露，FP-1極限航程可達3400公里，最大可搭載120公斤彈頭，目前每日產量約100架，單價僅約5.5萬美元（約合新台幣178萬元），極具CP值。

烏克蘭軍事分析媒體《Exilenova+》指出，烏軍此次精準咬定廠區內最核心的「ELOU-AVT-11」原油蒸餾裝置，該設備每年設計處理能力高達840萬噸原油。事實上，早在2日就有鄂木斯克居民拍到疑似FP-1無人機飛越市區，軍事專家推測當時應是烏軍在進行「事前航線驗證與空防偵察」，摸透俄軍防空漏洞後，才在6日出手。

鄂木斯克州知事隨後在社群媒體上證實設施遭到襲擊並起火，目前詳細受損程度仍在評估。這座每年可加工超過2100萬噸原油的超級煉油廠，主要生產航空燃料、汽油及柴油，是俄軍戰機與裝甲車的燃料命脈。

▲由烏克蘭Fire Point公司研發的國產FP-1長程自殺式無人機。（圖／翻攝自Defence Tech Community）

據悉，俄羅斯自上個月起各地能源設施連番遭襲，國內石油製品供應早已捉襟見肘，這次大本營被抄，恐讓俄國油荒陷入全面失控。

不僅如此，烏軍當晚更發動「大島鏈式」同步狂轟。SBU指出，包含雅羅斯拉夫爾（Yaroslavl）煉油廠與周邊泵站、卡盧加州（Kaluga）第一煉油廠、以及列寧格勒州維索茨克港的石油碼頭皆遭到無人機肆虐，現場爆炸聲此起彼落、濃煙蔽天，多座儲油槽與裝卸臂徹底癱瘓。

在南線戰場，烏克蘭無人系統部隊指揮官布羅夫迪（Robert "Madyar" Brovdi）也宣布捷報，透露近日在亞速海成功擊沉兩艘正為俄軍運送燃料的油輪，當場攔截7000噸、相當於200節鐵路油罐車運量的油料。

烏方強調，在連鎖空襲與海上斷糧的雙重打擊下，俄軍掌控的克里米亞半島後勤已徹底崩潰，由於燃料短缺極度惡化，當地占領當局已自6月21日起，「全面停止對民間銷售燃料」，戰火外溢的苦果正由俄國軍民共同承擔。