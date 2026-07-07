　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點

蝴蝶谷落石奪命！紀慧文告別式親友悲傷送行　前交長蔡堆現身

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲紀慧文告別式今天舉行。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／台中報導

一支16人登山團6月27日在連日豪雨後，進入台中市和平區蝴蝶谷步道，結果落石砸中釀4死1傷，曾寫下《十二個上班小姐的生涯故事》的罹難者紀慧文，今天（7日）舉行告別式，家屬低調婉拒受訪，許多登山團員前往致意，其中也包括前交通部長蔡堆；此外因紀於生前為藏僧盡心奔走，藏傳佛教團體也有多名藏僧到場表達哀悼，現場氣氛莊重肅穆。

紀慧文的告別式今天上午於台中崇德殯儀館的最大廳景福廳舉行，記者到場時，家屬及禮儀社人員即向記者婉拒採訪，以求隱私。紀的親友隨著時間陸續抵達，約9時許，同為登山團員的蔡堆到達現場，隨後數十名藏僧也在相關人員安排下，進入會場致意。

家屬追思時哽咽地說，「大家都會記得紀慧文的好，希望她放下牽掛，無憂無慮地走」，字字句句透露對紀的不捨，現場並播放藏族悠揚音樂，紀錄紀生前種種事跡。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲蔡堆（中）到場致意。（圖／記者白珈陽攝）

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲藏傳佛教團體也有多名藏僧到場表達哀悼。（圖／記者白珈陽攝）

紀慧文生前曾擔任民進黨前主席許信良的重要幕僚，也是許信良第二次黨主席室的成員；也曾擔任過知名媒體人陳文茜的助理。事發之後，陳文茜也在臉書發下長文，稱其是「最親愛的朋友及助理」，感嘆「捨不得妳離開時經歷的絕望和痛苦」。

紀慧文昔日最轟動的，莫過於1998年，其就讀東海大學社會學研究所期間，為了撰寫碩士論文《從娼女性之道德生涯研究》，進入台中地區的理容院及KTV酒店擔任公關與公主，之後還出書《十二個上班小姐的生涯故事》，在當時民風保守的台灣引發熱議。

紀慧文生前投身為藏僧等宗教奔走，不幸罹難的消息曝光後，多個藏傳佛學會紛紛發文哀悼，感謝紀慧文多年來的無私奉獻。據了解，紀慧文身故的消息傳出，第一時間熟識她的都認為僅是同名同姓，直到最後身分確定，周圍親友都悲痛不已。

來自台北的16人登山團，6月27日前往台中和平區蝴蝶谷登山健行，未料行經瀑布步道1.2K處時突然遭遇落石，導致61歲葉姓男嚮導、63歲鄭男、69歲姚女、57歲紀女4人重傷死亡，由於豪雨才剛結束，該登山隊就冒險入山，結果發生山難，因此遭網友炎上，前交通部長蔡堆也是登山隊團員之一，案發後他曾表示，自己是跟公益團體一起參加登山健行，對這起事故感到非常遺憾，很慚愧，他今天也出席紀慧文的告別式，送這名山友最後一程。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／基隆名人幼兒園涉虐童　園長6人全交保
19歲陸女大生「暑假打工做太好」！　隔年被老闆加錢請回來
挪威8強前爆多人身體不適！　備戰英格蘭添變數
快訊／中國男廖港發「受僱攻擊」矢板明夫　裁定收押
日本人來台吃到「長長的菜」秒愛上　一票台人驕傲大讚

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

基隆名人幼兒園涉虐童　園長6人複訊後全交保

快訊／中國男廖港發「受僱攻擊」矢板明夫裁定收押

分手痛失當紅頻道股權也沒了　Andy作證吐心聲：信任伴侶母親

滿車西瓜翻了！清境車禍後「1顆200」現場開賣　隨車人員低調否認

新竹女騎士遭暴雨沖倒「神秘人相救」！女兒PO文協尋救命恩人

眾量級反目新發展！家寧秀錄音「頻道已歸我」　Andy疾呼：沒給她

又有14家中鏢！新北問題油擴大　「享記花椒油」等醬料緊急回收

女客只穿內褲突被清潔員開房門　台南知名商旅「退2晚房費」被拒

驚悚畫面！機車被聯結車撞倒瞬間燃燒　女騎士慘成人形火球重傷

家寧妹庭上爆「媽媽會封鎖小孩LINE」！家寧一聽直接笑出來

哈蘭德受訪突遭維尼修斯「打斷」！　剛擊敗巴西後暖心一抱成焦點

維德角首都癱瘓了！黑馬光榮歸國 數萬球迷塞爆街頭狂歡

五月天點「跆拳道女孩」有洋蔥　為保護特殊生弟弟...怪獸噴淚

挪威真是巴西剋星　哈蘭德梅開二度神扳倒五冠王　內馬爾最後一舞跪地痛哭

哈蘭德領軍挪威進8強　坦言：沒想到能戰勝巴西

黑衣男暴打矢板明夫準備飛往釜山　機場換裝仍被捕喊「認錯人」

矢板明夫台中遭襲！男尾隨「重拳毆臉」濺血　嫌犯逃逸中(更)

Energy休團半年！牛奶曝合體時間點　阿弟開唱拒女兒同台：會搶我風頭

巴威暴風侵襲率「北北基宜破6成」最快周四海陸警報

長榮海運爆內線交易疑雲！　張國華妻兒、2董事遭移送

基隆名人幼兒園涉虐童　園長6人複訊後全交保

快訊／中國男廖港發「受僱攻擊」矢板明夫裁定收押

分手痛失當紅頻道股權也沒了　Andy作證吐心聲：信任伴侶母親

滿車西瓜翻了！清境車禍後「1顆200」現場開賣　隨車人員低調否認

新竹女騎士遭暴雨沖倒「神秘人相救」！女兒PO文協尋救命恩人

眾量級反目新發展！家寧秀錄音「頻道已歸我」　Andy疾呼：沒給她

又有14家中鏢！新北問題油擴大　「享記花椒油」等醬料緊急回收

女客只穿內褲突被清潔員開房門　台南知名商旅「退2晚房費」被拒

驚悚畫面！機車被聯結車撞倒瞬間燃燒　女騎士慘成人形火球重傷

家寧妹庭上爆「媽媽會封鎖小孩LINE」！家寧一聽直接笑出來

巴威颱風逼近！基隆消防局籲備妥緊急避難包　平時防災最安心

林立歸隊更順！曾豪駒大讚劉子杰關鍵短打：整季沒點過還成功

基隆名人幼兒園涉虐童　園長6人複訊後全交保

每天走萬步不一定護心！醫揭「7大走路地雷」：空腹晨走也上榜

台南安南區疑似宰殺犬隻案　動保處採樣送驗7犬全數安置送醫

瑤瑤「解放低胸上衣」由上往下拍！　炸超兇上圍…深溝全看光

矢板明夫遇襲案　陸委會：中共「民族團結促進法」後首件跨境鎮壓

巴威撲沖繩恐「吹倒房屋」　日本教授警告風災重演：極度危險颱風

大樂透17連摃！下期頭獎上看5.9億　創今年最高獎金紀錄

C羅再戰4年？葡國名記者曝「完美劇本」：2030主場光榮退役

哈蘭德受訪突遭維尼修斯「打斷」！　剛擊敗巴西後暖心一抱成焦點

社會熱門新聞

18歲女遭輾斃！母哭問「白死了嗎」　法官冷回「對啊」遭肉搜

百公斤男扮AV男優騙5小模激戰　二審改輕判

母問「女兒白死了嗎」法官遭肉搜　律師逆風發文

快訊／國1今晨事故　成立緊急應變小組

法官稱女兒白死…判決出現「不存在的700萬」

毛畯珅性侵偷拍40童　與母洪珮筠連帶賠償3405萬

即／長榮海運爆內線　張國華、張國政移送

父大出血倒地！兄妹扯火龍果汁　漠視「24小時後」死亡

機車被聯結車撞倒瞬間燃燒　女騎士慘成人形火球重傷

妻出軌生子人夫求償200萬　小王免賠理由曝

即／Andy正面對戰家寧全家　家寧抵法院突下起暴雨

即／中壢30歲警頭部中彈「搶救4天亡」留下妻子與幼女

小三闖人夫家嗆正宮墮胎3次　法院判賠48萬

母痛喊女兒白死了嗎　法官疑回對啊遭轟北院發聲

更多熱門

相關新聞

獨／偷喪家害長孫缺席阿公火化　專家曝小偷恐「沖煞」

獨／偷喪家害長孫缺席阿公火化　專家曝小偷恐「沖煞」

台中市崇德殯儀館外今日發生一起竊案，一名竊賊鎖定休旅車上包包，竟動手砸毀車窗偷包。但被害民眾一家正在治喪，當下更是準備要前往火化場，長孫被這影響，害得無法送阿公最後一程，小偷害人不淺。有禮儀社人員認為，偷取治喪的民眾物品，恐怕會「煞到」。

獨／作家紀慧文7/7公祭　傳盧秀燕將親到場

獨／作家紀慧文7/7公祭　傳盧秀燕將親到場

蝴蝶谷落石釀4死1傷慘劇　林保署籲4原則保平安

蝴蝶谷落石釀4死1傷慘劇　林保署籲4原則保平安

蝴蝶谷4死「奪命8小時」時間軸　搜救員30年來看過最慘山難

蝴蝶谷4死「奪命8小時」時間軸　搜救員30年來看過最慘山難

蝴蝶谷山難誰該負責？張景森點名主辦人　「不能出事甩包給政府」

蝴蝶谷山難誰該負責？張景森點名主辦人　「不能出事甩包給政府」

關鍵字：

蝴蝶谷紀慧文落石意外宗教奉獻告別式

讀者迴響

熱門新聞

18歲女遭輾斃！母哭問「白死了嗎」　法官冷回「對啊」遭肉搜

巴威「關鍵北轉」　最新各國路徑出爐

百公斤男扮AV男優騙5小模激戰　二審改輕判

超商「林聰明、阜杭豆漿飯糰」都用到致癌油

母問「女兒白死了嗎」法官遭肉搜　律師逆風發文

快訊／國1今晨事故　成立緊急應變小組

巴威強度略為減弱　3縣市暴風侵襲率達98%

日籍夫妻檔YouTuber「妻卵巢癌過世」

地球直播「巴威震撼視角」曝光　大票人：不想放颱風假了

最新預測！　「巴威是爽快颱風、不拖泥帶水」

C羅賽後霸氣喊「沒我葡萄牙0冠」　

颱風假？巴威暴風圈恐掃全台2／3陸警區曝

法官稱女兒白死…判決出現「不存在的700萬」

帶女友遊歐洲「旅費20萬全出」他提1要求！女友嫌窮

暴風圈「恐籠罩2／3台灣」！網驚：真的逃不掉了

更多

最夯影音

更多
哈蘭德受訪突遭維尼修斯「打斷」！　剛擊敗巴西後暖心一抱成焦點

哈蘭德受訪突遭維尼修斯「打斷」！　剛擊敗巴西後暖心一抱成焦點
維德角首都癱瘓了！黑馬光榮歸國 數萬球迷塞爆街頭狂歡

維德角首都癱瘓了！黑馬光榮歸國 數萬球迷塞爆街頭狂歡

五月天點「跆拳道女孩」有洋蔥　為保護特殊生弟弟...怪獸噴淚

五月天點「跆拳道女孩」有洋蔥　為保護特殊生弟弟...怪獸噴淚

挪威真是巴西剋星　哈蘭德梅開二度神扳倒五冠王　內馬爾最後一舞跪地痛哭

挪威真是巴西剋星　哈蘭德梅開二度神扳倒五冠王　內馬爾最後一舞跪地痛哭

哈蘭德領軍挪威進8強　坦言：沒想到能戰勝巴西

哈蘭德領軍挪威進8強　坦言：沒想到能戰勝巴西

熱門快報

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面