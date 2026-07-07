蝴蝶谷落石奪命！紀慧文告別式親友悲傷送行　前交長蔡堆現身

▲紀慧文告別式今天舉行。（圖／記者白珈陽攝）



記者白珈陽／台中報導

一支16人登山團6月27日在連日豪雨後，進入台中市和平區蝴蝶谷步道，結果落石砸中釀4死1傷，曾寫下《十二個上班小姐的生涯故事》的罹難者紀慧文，今天（7日）舉行告別式，家屬低調婉拒受訪，許多登山團員前往致意，其中也包括前交通部長蔡堆；此外因紀於生前為藏僧盡心奔走，藏傳佛教團體也有多名藏僧到場表達哀悼，現場氣氛莊重肅穆。

紀慧文的告別式今天上午於台中崇德殯儀館的最大廳景福廳舉行，記者到場時，家屬及禮儀社人員即向記者婉拒採訪，以求隱私。紀的親友隨著時間陸續抵達，約9時許，同為登山團員的蔡堆到達現場，隨後數十名藏僧也在相關人員安排下，進入會場致意。

家屬追思時哽咽地說，「大家都會記得紀慧文的好，希望她放下牽掛，無憂無慮地走」，字字句句透露對紀的不捨，現場並播放藏族悠揚音樂，紀錄紀生前種種事跡。

▲蔡堆（中）到場致意。（圖／記者白珈陽攝）



▲藏傳佛教團體也有多名藏僧到場表達哀悼。（圖／記者白珈陽攝）

紀慧文生前曾擔任民進黨前主席許信良的重要幕僚，也是許信良第二次黨主席室的成員；也曾擔任過知名媒體人陳文茜的助理。事發之後，陳文茜也在臉書發下長文，稱其是「最親愛的朋友及助理」，感嘆「捨不得妳離開時經歷的絕望和痛苦」。

紀慧文昔日最轟動的，莫過於1998年，其就讀東海大學社會學研究所期間，為了撰寫碩士論文《從娼女性之道德生涯研究》，進入台中地區的理容院及KTV酒店擔任公關與公主，之後還出書《十二個上班小姐的生涯故事》，在當時民風保守的台灣引發熱議。

紀慧文生前投身為藏僧等宗教奔走，不幸罹難的消息曝光後，多個藏傳佛學會紛紛發文哀悼，感謝紀慧文多年來的無私奉獻。據了解，紀慧文身故的消息傳出，第一時間熟識她的都認為僅是同名同姓，直到最後身分確定，周圍親友都悲痛不已。

來自台北的16人登山團，6月27日前往台中和平區蝴蝶谷登山健行，未料行經瀑布步道1.2K處時突然遭遇落石，導致61歲葉姓男嚮導、63歲鄭男、69歲姚女、57歲紀女4人重傷死亡，由於豪雨才剛結束，該登山隊就冒險入山，結果發生山難，因此遭網友炎上，前交通部長蔡堆也是登山隊團員之一，案發後他曾表示，自己是跟公益團體一起參加登山健行，對這起事故感到非常遺憾，很慚愧，他今天也出席紀慧文的告別式，送這名山友最後一程。