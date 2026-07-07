矢板明夫遭港籍男圍隨痛毆流血　蕭美琴：絕對不能容許暴力

▲矢板明夫。（圖／民眾提供）



記者杜冠霖／台北報導

資深媒體人矢板明夫昨在台中演講後，遭一名中國籍男子尾隨揮拳攻擊，施暴者犯案後欲出境潛逃至韓國，但在清泉崗機場遭到逮捕。對此，副總統蕭美琴今（7日）上午受訪時表示，不管有任何想法，都希望在一個安全尊重彼此的環境下溝通，絕對不能容許暴力。相關的事件，相信對台灣也是一個警示，要維護自身的言論自由，大家還是需要有更多的理性。

矢板明夫昨受邀到台中永豐棧酒店為青年營隊演講，未料活動結束後竟遭1名33歲港籍廖姓男子揮拳攻擊臉部，造成矢板明夫臉部掛彩、血流不止。矢板明夫坦言，他不知道對方動機為何，但台灣是個民主社會，是個言論自由的國家，他嚴厲譴責暴力，並表示不會改變他既有的言論主張。

面對媒體詢問，蕭美琴今受訪時回應，在台灣我們都非常珍惜言論自由，不管有任何想法，都希望在一個安全尊重彼此的環境下溝通，絕對不能容許暴力。相關的事件，相信對台灣也是一個警示，要維護自身的言論自由，大家還是需要有更多的理性。

由於中國在7月1日才正式上路《民族團結促進法》，此一事件被視為中國跨境鎮壓的典型案例。民進黨台北市長參選人沈伯洋則回應，像蕭美琴副總統之前在捷克所發生的事情，還有他自己被通緝，其實都是所謂跨境鎮壓的經典案例。矢板先生昨天遇到這件事，要表達嚴厲的譴責。

沈伯洋認為，這不僅僅是一個暴力的事件，它是一個跨境的鎮壓。中國想要用拳頭的方式讓台灣人沒有辦法講話。但是不管是矢板先生的後續的發言，還是現在各團體大家現在站出來，都不會因為這樣而屈服。

沈伯洋表示，對於這樣的法律戰跟措施，民進黨團上禮拜五院會時已經提出：對於在地協力者我們應該要怎麼做；對於風險控管、國人如果赴中應該要怎麼做。其實都已經有法案。也提出相關譴責案，然後希望立法院能夠通過，結果還是被否決掉。當大家都站出來了，當國際的人士都站出來了，唯一站不出來的就是立法院，這是令人啼笑皆非。

