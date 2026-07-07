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18萬玩歐洲13天「每天都很燥」　他一聽嚇壞：幸好沒錢跟

▲▼ 瑞士日內瓦湖畔的大噴泉Jet d`Eau 。（圖／CFP）

▲瑞士日內瓦。（示意圖／CFP）

記者周亭瑋／綜合報導

歐洲近期遭遇極端熱浪侵襲，不僅讓各國基礎設施與醫療體系面臨嚴峻挑戰，更在各地造成嚴重死傷。在這波酷暑中，一名網友發文直呼，同事的姊姊花費18萬多參加歐洲13天旅行團，不料一路上因高溫轟炸，飯店又沒冷氣，讓所有人理智線斷裂，一點小事都會當場暴怒。

瑞士飯店沒冷氣　每人團費18萬「熱到小事爆炸」

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網友在Threads上發文提到，同事的姊姊和一群親友日前組團前往瑞士及周邊國家，進行13天的跨國旅遊，每人團費高達18萬多元；沒想到，因為歐洲正遭遇極端熱浪，且下榻的飯店沒有裝設冷氣與電風扇，導致團員們每天都處於極度燥熱的狀態，只要遇到一點小事就當場發火。

同事得知後慶幸自嘲，「幸好我沒錢跟我姐去歐洲，日本方便又好吃好玩的，幹嘛花錢去歐洲受苦。」

一票返台旅客：要選對季節

貼文曝光後，引發熱烈討論，不少網友留言表示，「13天18萬有屋頂就不錯了，哪來的冷氣」、「季節不對啦～9月應該就很讚」、「到歐洲就是適合春秋2季！跟團一定要先做功課，否則就是在不適宜的季節，遇到不適宜的事情」、「13天18萬多就是癥結點了」、「是他們住的飯店沒冷氣，其他的飯店有」、「七月、八月不要去歐洲大陸，但阿爾卑斯山頂，應該還好」、「歐洲人夏天去其他國家玩，不然就是游泳泡水，不會開冷氣...太貴。今年歐洲陸地到處熱烘烘，即便去郵輪玩，下來陸地的人讓你熱到人生懷疑自己在哪裡」。

同時，貼文也釣出許多剛從歐洲返台的旅客，心有戚戚焉地分享經歷，「還好旅程的後期才開始熱浪，只忍了三天就回來台灣吹冷氣了，但瑞士風景還是很值得的，避開熱浪...5月或9月去都很好」、「那邊真的都沒有冷氣，有些餐廳有，但是不會開」、「我也才剛從瑞士及德國回來，說實在的瑞士還沒有德國熱，德國真的很熱，外面有到41度呢，會死人」、「要選對季節去，我五月初去瑞士，天涼舒適好玩」。

極端高溫癱瘓歐洲

根據《路透社》報導，專家指出，這波大約落在6月20日至28日期間的熱浪，是歐洲有史以來最嚴重的一次。極端高溫不僅嚴重影響供電系統、破壞基礎設施，更讓整個醫療體系不堪負荷。

另外，科學家也明確表示，這次的極端高溫現象，幾乎可以肯定是氣候變遷所惹的禍。

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