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烏軍0攔截！俄空襲基輔釀28死　澤倫斯基再求防空武器

記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯6日清晨出動大批飛彈與無人機，對烏克蘭首都基輔及其周邊地區進行轟炸，造成至少28人死亡。這波猛烈攻勢不僅損毀多棟住宅，更暴露出烏克蘭目前面臨的危機，也就是美製防空攔截武器嚴重短缺。隨著北約（NATO）峰會即將登場，烏克蘭總統澤倫斯基再度懇求盟友，希望能盡快補足防空系統的缺口。

飛彈無人機狂轟　基輔慘遭血洗至少28死

綜合外媒報導，這場徹夜的轟炸讓基輔市區滿目瘡痍。烏克蘭國家緊急救難局指出，搜救行動通宵進行，救難人員在基輔一棟頂樓被炸毀的高樓廢墟中尋找生還者。目前已知基輔市內至少18人遇難，整個大基輔地區另有10人死亡；其中，搜救人員甚至從殘骸中拉出了一家三口的冰冷遺體。

▲▼俄羅斯6日清晨出動大批飛彈與無人機，對烏克蘭首都基輔及其周邊地區進行轟炸，造成至少28人死亡。（圖／路透）

▲▼俄羅斯6日清晨出動大批飛彈與無人機，對基輔及其周邊地區進行轟炸，造成至少28人死亡。（圖／路透）

▲▼俄羅斯6日清晨出動大批飛彈與無人機，對烏克蘭首都基輔及其周邊地區進行轟炸，造成至少28人死亡。（圖／路透）

22歲的阿麗歐娜（Alyona）在遊樂場旁焦急等待19歲好友維卡（Vika）的消息，「我們就坐在這裡等他們把人救出來……她人真的很好，才19歲，是個很棒的女孩。」然而，這已是基輔短短幾天內遭遇的第二場慘劇，上週四的空襲才剛奪走31條人命。

除了基輔，東南部札波羅熱（Zaporizhzhia）與邊境的蘇梅（Sumy）地區也都傳出無人機攻擊致死的悲劇。

彈道飛彈「0攔截」　愛國者飛彈嚴重缺貨

面對俄軍的無情打擊，烏克蘭的防空網顯得日益脆弱。

根據烏克蘭空軍數據，俄軍在6日的攻擊中發射了23枚彈道飛彈，烏軍卻「連一枚都無法擊落」；回顧整個7月份，防空部隊面對49枚彈道飛彈，居然只成功攔截了4枚。這顯示出烏克蘭珍貴的愛國者（Patriot）飛彈庫存幾乎見底。

儘管烏軍在此次空襲中成功攔截了其他37枚飛彈，並打下351架無人機中超過九成的數量，但澤倫斯基坦言，「防空攔截飛彈供應不足」讓他們對速度極快、飛行軌跡陡峭的彈道飛彈毫無招架之力。

▲▼俄羅斯6日清晨出動大批飛彈與無人機，對烏克蘭首都基輔及其周邊地區進行轟炸，造成至少28人死亡。（圖／路透）

▲▼俄軍在6日的攻擊中發射了23枚彈道飛彈，烏軍卻「連一枚都無法擊落」。（圖／路透）

▲▼俄羅斯6日清晨出動大批飛彈與無人機，對烏克蘭首都基輔及其周邊地區進行轟炸，造成至少28人死亡。（圖／路透）

澤倫斯基懇求：給我們授權自己製造

這波攻擊剛好發生在土耳其北約高峰會的前夕，預計美國總統川普（Donald Trump）將在會中與澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）針對和平進程進行會談。

澤倫斯基在每晚例行談話中指出，「在現代社會中，武器產量竟然還沒有拉高到足以保護人民免受彈道飛彈恐怖攻擊的程度，這實在太荒謬了！」

澤倫斯基強調，烏克蘭擁有生產相關武器的技術，如果能取得美國的授權來製造愛國者系統，「我們的產能不但夠保衛烏克蘭，還能幫忙其他有需要的夥伴。」

他更在X平台上沉痛發文，「只要愛國者飛彈還躺在盟國的倉庫裡，就等於是在變相鼓勵俄羅斯繼續炸毀我們的住宅。美國和歐洲絕對有實力阻止這場恐怖行動。」

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