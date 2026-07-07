阿嬤年代「追人直接衝」　她嘆：現在男生不敢告白！律師吐大實話

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友發文感嘆，現在的男生似乎越來越不敢主動告白，反觀阿嬤那個年代，男生喜歡誰都是直接衝，甚至騎腳踏車堵在門口。貼文曝光後引起熱烈討論，律師林智群也一針見血地表示，現在這個年代「告白失敗的，都在警察局。」

女感嘆「男生好像越來越不敢告白了」

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女網友在Threads直呼，現在的男生好像越來越不敢告白了。在阿嬤那年代，男生只要喜歡誰就會直接衝，甚至會騎腳踏車堵在門口；但現在的男生，跟女生曖昧了半年，如果女生開口問，對方還會回答「再看看」。

種種現象讓她不禁質疑，男生現在到底是害怕受傷，還是其實沒那麼喜歡，並無奈直呼「是不是只有我覺得，現在被人好好告白，已經變成一件超稀有的事。」

對此，律師林智群直言，在如今的時空背景下，「告白成功的不會講，告白失敗的，都在警察局。」最後，他更幽默地留下金句警示，「告白有風險，請詳閱風險說明書，男生要保護自己。」

網友蓋樓狂酸：照以前那樣追，直接喜提跟騷法

律師神回覆引來大批男性網友共鳴，紛紛回應「我只能說...現在的時空背景環境之下，男生真的要管好自己的小兄弟，並要懂得保護自己」、「非常同意，建議都跟女性保持至少兩公尺的距離，男生要好好保護自己」、「早上稱讚一下同事今天的穿著，下午就被HR約談了」、「告白失敗變被告」、「人生好難，告白和被告只能選一個」、「跟騷法了解一下」、「唱了告白氣球變土城獄友」。

也有不少人洗版回應，「像阿嬤那年代堵妳門口，我不信妳不會報警+上網開副本公審」、「人帥真好，人醜性騷擾」、「哥布林們該回山洞了」、「照她阿嬤那年代的追法，直接喜提跟騷法了吧」。

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