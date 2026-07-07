整理iPhone桌面「每次都像鬼抓人」氣瘋　內行破解：秒進資料夾

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝）

記者周亭瑋／綜合報導

許多iPhone用戶在整理手機桌面、將App歸類至資料夾時，常會遇到App不斷自動彈開、完全放不進去的窘境。近日就有網友崩潰直呼，「沒時間跟你玩鬼抓人」，掀起廣大共鳴，吸引超過6.7萬人按讚。而不少苦主看完「破關秘訣」後，紛紛驚呼終於得救了。

整理APP宛如玩鬼抓人：原本排序被弄到大混亂

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網友在Threads上無奈直呼，「iPhone不要鬧了，沒時間跟你玩鬼抓人。」只見他長按桌面試圖將某個App拖曳進資料夾內，但在拖曳的過程中，資料夾卻不斷「狡猾逃脫」瘋狂位移，怎麼對準都進不去。

這段畫面立刻擊中大批用戶的痛點，不少苦主哀號，每次排版都會遇到這種情況，甚至還會連帶把原本排好的順序弄得大混亂，讓人氣到想直接換新手機；還有用戶忍不住開酸，「9月可能還會給你漲價。」

▲整理iPhone桌面「每次都像鬼抓人」。（圖／記者周亭瑋攝）

對此，網友們洗版回應，「先跟iPhone冷戰兩天」、「每次在排版真的是這樣，我直接把手機摔爛換i17」、「你要趁他不注意的時候放進去」、「想到前天幫媽媽整理桌面，一整個超狼狽」、「以為只有我的會這樣。我不孤單」、「超煩的我懂，為什麼就是放不進去，超生氣欸」、「哈哈，我常這樣！都快氣死了」。

留言區釣出內行破解「拖曳方向、雙手並用」

面對這個普遍存在的困擾，貼文也釣出內行網友分享，如何成功歸類App的隱藏技巧。有人指出「角度」是關鍵，必須從資料夾的上下方向拖曳進去，如果從左右兩側或是斜角切入，資料夾就會跑掉；另外也有人分享「雙手並用」的妙招，只要右手按住想移動的App不放，左手直接去點開目的地資料夾，就能輕鬆將APP丟進去。

不少網友看完學到一課，紛紛笑喊「看了留言區才知道可以這樣，我之前都跟這些格子玩鬼抓人，搞什麼...浪費我時間」、「留言區終於破解了...每次這樣都覺得超煩」。

官方標準步驟：長按晃動即可建立

根據Apple官方教學，使用者的標準操作方式為，長按主畫面空白處進入編輯模式，當所有App圖示開始晃動後，將其中一個App拖曳到另一個App的正上方，系統便會自動建立一個新的資料夾，之後再持續將其他App拖曳進去即可完成分類。

不過，若遇到系統判定過於敏感而導致資料夾不斷閃避時，靈活運用網友提供的「垂直拖曳法」或「雙手操作法」，將能有效提升桌面整理的效率。

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