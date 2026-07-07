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iPhone 18 Pro 電池現身認證網站！續航升級近年最有感

▲▼iPhone 17 Pro 宇宙橙、橘色。（圖／路透）

▲iPhone 18 Pro 傳厚度、重量增加，卻也會帶來歷年最大容量電池。（圖／路透）

記者黃肇祥／綜合報導

不滿意手上 iPhone 的續航力嗎？今年 iPhone 18 Pro 系列很值得升級！根據認證網站流出最新資訊，證實蘋果將換上歷代最大顆電池，容量增加幅度來到 10%，會是近代最有感的一次升級。

爆料客數碼閒聊站調查蘋果供應商的中國 3C 認證申請資訊，發現業者疑似已經替新一代 iPhone 18 Pro 系列準備好新款電池，預估 iPhone 18 Pro 中國版容量可以達到 4056mAh，相較前一代微幅增加 1.71%，漲幅最多的則是 iPhone 18 Pro Max，一口氣從 4823mAh 躍升至 5391mAh；若是沒有實體 SIM 卡槽的美國款式，電量更可以達到 5567mAh，增加幅度最高 11.78%。近年 iPhone 變化具體可參考下方，由於台灣仍有保留實體 SIM 卡槽，因此規格上與中國版相同。

iPhone 18 Pro

  中國版 中國版漲幅

美國版（純eSIM）

 美國版漲幅
iPhone 16 Pro 3,582mAh +9.41% 3,582mAh +9.41%
iPhone 17 Pro 3,988mAh +11.33% 4,252mAh +18.70%
iPhone 18 Pro 4,056mAh +1.71% 4,288mAh +0.85%

iPhone 18 Pro Max

  中國版 中國版漲幅 美國版（純eSIM） 美國版漲幅
iPhone 16 Pro Max 4,685mAh +5.49% 4,685mAh +5.49%
iPhone 17 Pro Max 4,823mAh +2.95% 5,088mAh +8.60%
iPhone 18 Pro Max 5,391mAh +11.78% 5,567mAh +9.41%

續航堪比 7000mAh 的 Android 手機

儘管採用碳矽電池的 Android 陣營，普遍電量已經超過 7000mAh，更有破 10,000mAh 的款式，相形之下 iPhone 並不算大電量，但爆料客 Ice Universe 預估，得益於先進製程的 A20 Pro 晶片運行效率提升，還有新的散熱系統以及 iOS 出色的後台調度機制，預估 iPhone 18 Pro Max 真實續航得以媲美 7,000mAh 電量的 Android 手機。事實上，根據外媒先前 iPhone 17 Pro Max 的續航實測，蘋果早就已經不遜色於多款 6,000mAh 的手機款式。

iPhone 18 Pro Max 變更厚重，但有更多好料

或許是為了塞入更大顆的電池，據傳 iPhone 18 Pro Max 將犧牲機身手感，重量會達到 243 公克、為歷代之最，厚度略高於 iPhone 17 Pro Max。此外，蘋果會加入全新的相機系統，支援可變光圈，允許用戶自行調整進光量、背景虛化效果；升級堆疊式的感光元件，提升更好的拍攝品質。
 

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