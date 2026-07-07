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國1秀水段聯結車翻覆貨物散落　釀3車連環撞！一度全線封閉

記者唐詠絮／彰化報導

國道1號北向205.9公里彰化戰備跑道秀水路段今（7）日凌晨3時50分許，發生一起連環追撞。一輛由郭男駕駛的聯結車，行經該處中線車道時突然失控，撞擊內側護欄後當場翻覆，車身打橫佔據全線車道，車上滿載的物流商品般散落一地，景象駭人，導致後方3輛車輛閃避不及、接連撞擊掉落物，所幸整起事故並未造成任何人員傷亡。

▲國1北彰化戰備跑道發生聯結車翻覆貨物散落，後方3車閃避不及追撞。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲國1北彰化戰備跑道發生聯結車翻覆貨物散落，後方3車閃避不及追撞。（圖／國道警方提供）

▲國1北彰化戰備跑道發生聯結車翻覆貨物散落，後方3車閃避不及追撞。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲國1北彰化戰備跑道發生聯結車翻覆貨物散落，後方3車閃避不及追撞。（圖／國道警方提供）

根據國道公路警察局第三公路警察大隊初步調查，肇事聯結車翻覆後，車體與大量貨物散落於內側、中線及外側車道，後方分別由陳女及賴男駕駛的自小客，及楊男駕駛的聯結車，因閃避不及碰撞路面上的掉落物。由於事故佔用所有車道，現場一度全線封閉進行清理，正值清晨時段，車流迅速回堵長達3公里，直至上午6時30分左右才陸續開放外側車道通行，整體路況於上午7時後逐漸恢復。

▲國1北彰化戰備跑道發生聯結車翻覆貨物散落，後方3車閃避不及追撞。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲國1北彰化戰備跑道發生聯結車翻覆貨物散落，一度回堵。（圖／翻攝自國道1968）

警方表示，經對所有駕駛人實施酒測，酒測值皆為0。至於車輛是係因機械故障、疲勞駕駛或未注意車前狀態而釀禍，清詳細肇事經過與責任歸屬仍有待釐清。同時呼籲用路人駕車時務必遵守行車安全規定，切勿分心、疲勞駕駛，如未注意車前狀態而肇事致人重傷或死亡，將吊扣或吊銷駕照。另疲勞時應下交流道或至服務區休息，避免事故發生。

▲國1北彰化戰備跑道發生聯結車翻覆貨物散落，後方3車閃避不及追撞。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲▼國1北彰化戰備跑道發生聯結車翻覆貨物散落。（圖／消防提供）

▲國1北彰化戰備跑道發生聯結車翻覆貨物散落，後方3車閃避不及追撞。（圖／記者唐詠絮翻攝）

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