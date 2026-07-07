微軟證實 Windows 11 出包！ Bug 狂吃電腦 513GB 空間

▲Windows 11 最新傳出災情，檔案會異常增大，恐吃掉大量硬碟空間。（圖／翻攝自microsoft）

記者黃肇祥／綜合報導

近期你的 Windows 11 電腦儲存空間不夠用嗎？不一定是檔案塞太多，很可能與最新災情有關。微軟近期坦言，系統內的「Capability Access Manager（功能存取管理員）」出現異常，會佔據大量的儲存空間，甚至有網友回報指出，高達 513GB 的硬碟容量直接被吃光光。

Capability Access Manager 主要是 Windows 系統中針對攝影機、麥克風、螢幕截圖、定位等功能的隱私控管工具。每次系統調用上述權限時，都會在資料庫中寫入紀錄。照理來說，該功能所產生的資料夾通常只會佔用約 2MB 左右的空間，但根據多名 Reddit 網友回報指出，該路徑底下的「CapabilityAccessManager.db-wal」檔案容量會出現異常增大的狀況，有受害者被吃掉 70GB、110GB、200GB，更慘的甚至出現了硬碟被侵佔 513GB 的案例。

建議用第三方軟體除蟲

外媒《Windows Latest》指出，用戶若想自我檢查，可以透過「設定」＞「系統」＞「儲存體」，並查看「系統與保留」項目，確認容量是否出現異常。如果近期沒有安裝大型軟體或下載大檔案，卻發現這一欄位平白佔據了數十甚至上百 GB 的空間，很可能就是不幸中招。不過「CapabilityAccessManager.db-wal」屬於系統隱藏檔案，用戶難以直接在檔案總管中判斷，建議搭配 TreeSize、WinDirStat 或 WizTree 等第三方軟體來搜尋大容量檔案，以利進一步加以判別。

微軟已釋出更新

事實上，該災情最早在今年初就已陸續傳出，甚至在 Windows Insider 測試版中也曾出現相同問題。對此，微軟已在近日釋出可選更新 KB5095093，悄悄證實了這項災情，並說明已經在最新版本中修復。受影響的用戶可以前往電腦「設定」裡頭的 Windows Update，進行手動安裝下載，或是等待 7 月例行性安全更新，屆時將由系統自動推送。