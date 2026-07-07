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地球直播「巴威震撼視角」曝光　大票人愣見形狀：不想放颱風假了

▲▼ ▲巴威颱風畫面震撼。。(圖／翻攝自Space Exploration Network）

▲巴威颱風畫面震撼曝光。（圖／翻攝自Space Exploration Network）

記者劉維榛／綜合報導

震撼畫面！一名網友點開地球直播後，驚見巴威颱風「超大一顆、結構超結實」，忍不住直呼畫面雖然壯觀又美，卻真心希望不要侵襲台灣。文章曝光後，大票網友也坦言，這次並不希望放颱風假了，「我不敢想像災害了，拜託往上，不要過來」、「已達到《明天過後》的等級了吧」。

巴威超大一顆！地球直播驚見「結構超結實」美到不真實

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一名網友在Threads發文表示，沒事點開地球直播，赫然發現巴威颱風規模驚人，「巴威真的超大一顆，而且結構超結實，很希望它不要來，但不得不說真的很美。」隨後他也發文提醒，雖然這顆颱風不是近期最強，但若真的依照目前預測路徑接近台灣，「就是幾十年來最大、最完整的侵台颱風了。」

原PO直言，不要認為新聞或網路是在危言聳聽，颱風本來就應該提早做好防颱措施，否則等到災害發生才後悔就來不及了，「真的不要讓自己成為那種災難電影裡面不信邪的笨蛋耶，天佑台灣。」

貼文曝光後，引發破7萬名網友驚呼，「好像小美冰淇淋剛打開的樣子」、「這顆大到希望不要往台灣來，我願意少放一次颱風假也不要有災情」、「太大了吧……撇掉危險不說，大自然的力量真的是很神奇跟龐大」、「中央山脈表示…」「這已經達到《明天過後》的等級了吧」。

憂心巴威破壞力驚人！全台人哀喊：不想放颱風假了

還有不少人擔心後續影響，坦言並不希望颱風假，「感覺很多人在期待颱風假，但這幾年好像下個大雨就淹水，我不敢想像災害了，拜託往上，不要過來，特別是彰化最怕颱風尾」、「可以讓他晚點來嗎？這個周末有柯南特別場是千速單人海報耶。」另有網友提醒，本周六、日將舉行分科測驗，「比較值得注意的是，這禮拜六日有分科考試，到底要不要提前宣布延期，是大考中心要趕快通知大家的，不要冒風雨出門，避免憾事發生」。

氣象署最新預測出爐　巴威周五、周六影響最明顯

中央氣象署預報員王品翔表示，巴威目前強度還在增強，預計周三深夜到周四之間會逐漸轉向北方移動，海上警報最快周四發布，至於陸上警報，不排除落在周四晚間或周五白天，周五、周六將是影響台灣最明顯的時段。

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