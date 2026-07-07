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中共網軍假冒《天下》總編輯「採訪」　2台男出租Line帳號被揪出

電腦病毒,病毒,中毒,電腦,中毒,駭客（圖／達志影像／示意圖）

▲中共網軍假冒媒體高層接觸政學界，愛彼蓋爾出租Line帳號，李姓負責人獲緩起訴。（示意圖／達志影像）

記者黃宥寧／台北報導

超扯！愛彼蓋爾國際有限公司李姓實際負責人，涉嫌蒐集國人手機門號註冊Line帳號，再以每個人民幣1100元出租給大陸網軍使用。其中一組帳號遭冒用《天下雜誌》總編輯、ICIJ成員陳一姍身分，以採訪、邀稿為名接觸羅美玲立委辦公室助理，並寄送惡意程式企圖竊資。士林地檢署今（7）日依幫助違反個資法給2男緩起訴，妨害電腦使用罪不起訴。

愛彼蓋爾國際有限公司於2022年3月設立，登記營業項目包含國際貿易、管理顧問及人力派遣等。然而，李姓負責人與陳姓男子出租Line帳號後，相關帳號隨即遭大陸人士用於偽冒國際記者，對我國政、學界人士發動社交工程攻擊。

檢調查出，洪姓大陸人士於2025年3月間，利用其中一組綁定陳姓男子申設門號的Line帳號，盜用《天下雜誌》總編輯、國際調查記者同盟（ICIJ）成員陳一姍放在ICIJ官網上的照片作為Line大頭貼，並使用她在ICIJ所使用的英文姓名作為帳號暱稱，假冒本人加入羅美玲立委國會辦公室陳姓法案助理的Line好友。

羅美玲為民進黨籍不分區立法委員，出身馬來西亞馬六甲，曾任南投縣議員，長期關注新住民事務；本案遭接觸的是其國會辦公室陳姓法案助理。

檢調發現，不法人士接著以新聞採訪為由，向陳姓助理邀稿，營造正常媒體採訪情境，再寄發夾帶惡意程式附件的電子郵件。該惡意程式具有入侵他人電腦設備功能，對方意圖藉此入侵陳姓助理電腦竊取資料，造成陳一姍及陳姓助理受害。

檢察官認，李男與陳姓男子明知提供手機門號註冊Line帳號，再出租給他人使用，可能遭利用作為非法利用個資的犯罪工具，仍將帳號出租給大陸人士使用，涉犯刑法幫助犯及個人資料保護法幫助非法利用他人個人資料罪。

檢方考量2人犯後坦承犯行，李男已繳回犯罪所得人民幣3300元，認為以緩起訴為適當，給予2人緩起訴1年處分。依緩起訴條件，李須於緩起訴處分確定後8個月內，向公庫支付新台幣12萬元；陳姓男子則須於緩起訴處分確定後6個月內，向公庫支付5萬元。

不過，針對2人所涉幫助妨害電腦使用罪部分，另為不起訴處分。檢察官說明，本案雖有不法人士寄送夾帶惡意程式的電子郵件，意圖入侵陳姓助理電腦竊取資料，但卷內並無事證可認定惡意軟體已實際入侵陳姓助理電腦設備，因此無從適用刑法無故入侵電腦，或取得、刪除、變更電磁紀錄等妨害電腦使用罪規定。

檢察官也認為，李男與陳姓男子雖坦承提供門號與Line帳號給洪姓大陸人士使用，但2人提供帳號的行為，對於洪姓人士或其他共犯製作專供犯罪使用電腦程式的犯行，並沒有助於犯罪結果發生，難認2人應負幫助製作犯罪電腦程式罪責，因此妨害電腦使用罪部分罪嫌不足。

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