Apple Watch 成 AI 手錶市場首選　蘋果市占率達九成

▲蘋果積極在 Apple Watch 上部署神經網路引擎，已經做好替手錶導入 AI 模型的前置準備。（圖／翻攝蘋果官網）

記者黃肇祥／綜合報導

近年 AI 浪潮席捲全球 3C 產品，除了廣為人知的筆電與智慧手機，隨身配戴的智慧手錶也成為業界焦點。根據市調機構 Counterpoint Research 報告指出，目前在「AI 智慧手錶」領域中，蘋果的 Apple Watch 憑藉高達九成的強勢市占率。

所謂「地端 AI 智慧手錶」的關鍵，在於硬體內部部署了神經網路引擎或 NPU 晶片，使其得以部分或完整獨立運行機器學習與推理。在不依賴網路或手機的情況下，可提供更即時、可靠的健康偵測與個人化建議。更重要的是，所有數據皆在裝置內進行處理、不會上傳至雲端伺服器，對用戶隱私提供了更高的保障。

Counterpoint Research 的調查顯示，具備地端 AI 功能的智慧手錶在 2026 年第一季出貨量增加 70%，市場滲透率也從去年同期的 15% 大幅提升至 25%，預估到了 2026 年底可望達到 32%。不過要在智慧手錶上實現地端 AI 必須仰賴先進晶片與 NPU 的支持，因此目前產品仍集中於蘋果、三星與 Google 等領先品牌。Counterpoint Research 首席分析師 Anshika Jain 更直接點名蘋果，光是蘋果一家就奪得 90% 以上的市占率。

事實上，智慧手錶的 AI 並非用於聊天問答，而是深度整合於健康與運動偵測功能中。調查指出，今年第一季具備血壓偵測功能的手錶出貨量翻了一倍，支援呼吸中止症偵測的款式更激增兩倍。目前各大品牌的下一步，皆聚焦於糖尿病等更複雜症狀的監測。

▲2026 年第一季（紅色）與 2025 年第一季（灰色）相比，現在有 23% 的智慧手錶具備血壓偵測，相較去年 11% 翻倍成長；呼吸中止症偵測的比例更從 5% 躍升至 18%。（圖／翻攝 Counterpoint Research 網站）

Counterpoint Research 研究總監 Mohit Agrawal 表示，智慧手錶的地端 AI 發展正從「硬體整合」逐漸邁向「軟體最佳化」。未來的技術突破點將在於——如何開發出能放入手錶的「微型、高效率 AI 模型」，並賦予其系統級權限，讓手錶內的各類應用程式都能直接調用 AI 模型運行。