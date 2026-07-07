敬酒衝突！仁武小吃店移工大亂鬥　酒瓶、椅子亂飛滿地是血

▲仁武小吃店移工大亂鬥，酒瓶、椅子齊飛滿地血，6人遭逮。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市仁武區今（7日）凌晨驚傳移工集體鬥毆事件！一群外籍移工在大德街一處小吃店飲酒聚餐，席間卻因敬酒問題爆發口角，雙方一言不合大打出手，現場酒瓶、椅子亂飛，造成10人受傷。警方獲報趕抵時衝突已平息，現場斑斑血跡十分恐怖，目前已逮捕6名嫌犯，還有3人在逃，警方正全力追緝中。

仁武分局於7日凌晨0時許接獲報案，指稱大德街發生外籍移工糾紛，經了解，衝突起因於其中一方32歲阮姓男子，在飲酒期間疑因不滿32歲丁姓男子敬酒時的態度，心生不滿下，竟先隨手抓起酒瓶砸向丁男，瞬間引燃雙方火線。

現場10人隨即陷入大混戰，雙方互不相讓，紛紛持店內的酒瓶、椅子當作武器互相攻擊。警方趕到現場時，衝突已經結束，現場一片狼藉。經清點，現場10人均意識清楚，分別受到擦挫傷及割傷，其中甲方一名26歲泰國籍男子傷勢較重，目前留院觀察中，所幸無生命危險。

警方第一時間在現場周邊攔截甲方6名成員，除了受傷住院的泰姓男子外，丁姓男子及另外4名阮姓男子均被依準現行犯身分逮捕帶回派出所釐清案情。

▲敬酒敬到爆衝突！仁武小吃店移工大亂鬥，警方帶回6人偵辦。（圖／記者賴文萱翻攝）

此外，員警在勘查現場時，發現大德街沿線留有不明血跡，循線追查逮獲逃離現場的乙方主嫌32歲阮姓男子，目前已逮捕共計6名犯嫌，正在追緝未到案的移工。

針對乙方餘下逃逸的3名涉案人，警方已掌握身分並擴大調閱監視器追緝中。全案訊後將依刑法妨害秩序、傷害及毀損等罪嫌，移送橋頭地檢署偵辦。