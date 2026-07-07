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航港局啟動近岸12浬船舶淨空　違規滯留將禁止進港

▲▼交通部航港局啟動近岸12浬海域警戒區管制機制。（圖／航港局提供）

▲交通部航港局啟動近岸12浬海域警戒區管制機制。（圖／航港局提供）

記者周湘芸／台北報導

巴威颱風即將來襲，交通部航港局啟動近岸12浬海域警戒區管制機制，呼籲航經台灣周邊海域的各類船舶及早遠離危險海域，未依指示撤離者將依法處置，其中外籍船舶將裁處禁止進港。

航港局表示，為在颱風影響前完成近岸海域淨空，實施「海警發布前近岸12浬海域淨空措施」，於海上颱風警報發布前啟動預警機制，透過航行警告電傳（NAVTEX）、船舶自動識別系統（AIS）訊文及船舶交通服務中心（VTS）以特高頻無線電（VHF）等多元管道，持續發布防災告警，呼籲警戒區內船舶及早駛離近岸12浬海域警戒區避風。

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航港局指出，海上颱風警報發布前12小時，針對仍滯留警戒區內且非屬公務或救援等船舶，將通報海洋委員會海巡署執行勸離及必要驅離作業。

航港局強調，為強化颱風期間近岸海域安全管理，已修正發布「商港法第十九條第四項有危及商港或公共安全之虞認定基準」第三點，明定外籍船舶於颱風海域管制期間，經海巡署執行二次勸（驅）離後，仍無正當理由滯留或錨泊於管制海域內者，將依法裁處禁止進港；另本國籍船舶如未配合勸離或必要驅離措施，將依法實施安全營運與防止污染管理制度（NSM）。

另外，航港局也說，巴威颱風逐漸接近，依中央氣象署最新預報，7月10日至11日為影響最明顯期間，目前今、明天各海運客運航線均正常開航，周四以後各航線開航情形可能會受颱風影響，呼籲旅客把握近日開航航班提早返台，並請暫緩前往離島。

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