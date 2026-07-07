在地藍軍力挺！佀廣洋認霸凌　萬美玲秘書護：選舉提小孩事不厚道

▲佀廣洋鞠躬道歉。（圖／佀廣洋提供）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨立委萬美玲之子、桃園市議員參選人佀廣洋近日爆出霸凌、涉入網路簽賭等爭議。佀廣洋昨出面說明各項爭議，並坦承部分霸凌指控。大批支持者、在地里長留言聲援表示、「承認錯誤真的不容易」、「人生道路上誰沒有犯錯和犯傻過」，有和佀廣洋一起涉嫌霸凌的同學發聲力挺。就連萬美玲服務處秘書都表示，年輕不懂事犯錯，長大承認道歉就好，選舉再提小孩子的事真的不厚道，有競爭人在幕後炒作！

佀廣洋霸凌傳聞在社群上流傳近一年，佀廣洋6日終於正面回應，他坦言，因為年少不成熟，做錯的事情願意誠實承認，向曾因此受到影響的家人及相關人士表達歉意。佀廣洋承認包括白膠黏同學頭髮、取綽號傷害同學、詢問外送員是否車禍、推倒亞斯伯格症同學、高中涉及簽賭等。

佀廣洋也強調，所謂「全校陪他重考」、「要求警衛代為受罰」、「學測舞弊」、「匿名帳號攻擊他人」等說法均非事實。自己從未經營相關匿名帳號，也未曾涉及考試舞弊。

對於簽賭部分，萬美玲說，2015年她追查校園簽賭案意外發現兒子涉案，當時她親自將兒子移送法辦。針對被質疑曾利用政治身分向學校施壓，萬美玲嚴正否認。萬美玲強調，自己長年關注教育議題，對孩子管教一向嚴格，更不可能利用公職身分替子女爭取任何特權或干預校方處理。

佀廣洋發出長文後，湧入大批藍營支持者留言力挺，「人總有過去，總有得罪過人，也總有與人起衝突的時候。就像 Google 評價一樣，不可能人人都給五星；有的人甚至連去都沒去過，也照樣留下一顆星的」、「每個人都有年少輕狂、犯錯的時候，重要的不是一輩子不犯錯，而是犯錯之後，是否願意負責、反省、改進，並用往後的人生證明自己」。「願意面對過去、承認錯誤，也勇敢澄清不實指控，真的不容易。加油！全力支持，祝福高票當選」、「我相信勇於承認過往並努力前行是值得肯定的」、「勇敢承認和承擔，比什麼都重要，也更難能可貴」。

不少藍營支持者、地方里長都留言聲援，而萬美玲日前臭臉不願回應、昨「大義滅親」稱親自將兒子移送法辦。萬美玲服務處秘書鍾國明仍留言聲援佀廣洋，並表示，「廣洋加油！小時候年輕不懂事犯錯，長大知道過去的錯誤承認道歉就好啦，到了選舉再提小孩子時候的事真的不厚道，為什麼沒選舉的時候都不講？有競爭人在幕後炒作！」