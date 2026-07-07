Google 砍掉備份福利！Android 手機備份「全面吃容量」

▲Android 備份政策修改，現在所有資料都會佔用雲端空間。（圖／記者蘇晟彥攝）

記者黃肇祥／綜合報導

Google 今日宣布調整 Android 手機的資料備份策略。以往只有 Google 相簿的圖片、影片以及 MMS 多媒體簡訊會佔用帳號免費的 15GB 雲端額度，但未來任何 Android 備份資料，將全面納入空間計算。

外媒《9to5google》報導指出，自即日起（7/7），所有 Android 備份設定中的項目都將被算入帳號的雲端空間容量。相較於以往，這次新納入計算的項目包括了文字簡訊、通話紀錄與裝置設定。過去這些資訊 Google 均提供不佔額度的免費備份，如今只要使用了 Android 的雲端備份功能，原則上任何資料、設定都會佔據空間。

好消息是，Google 表示這些額外新增的備份項目並不會吃掉太多空間，預計每個帳號平均只會增加 40MB 的使用量。若以 Google 提供免費帳號 15GB 額度來看，佔比僅約 0.26%，影響遠不如照片與影片。此外，為了協助用戶更好地掌控備份資訊，Google 預計推出更細緻的設定選項，讓使用者可以逐一管理每款 App 的備份內容，亦能選擇關閉特定項目的備份功能，以利隨時釋出更多空間，預計於未來幾週內逐步上線。

僅三情況 Google 不會計算儲存空間

不過到底哪些操作會佔據儲存空間？相信讓不少讀者感到困惑。為此《ETtoday 科技雲》整理了以下表格，讓大家更加一目瞭然。原則上，只有三種情況是透過 Google 儲存資料，可以無視容量。

會占用儲存空ㄐ項目 不會占用儲存空間 Google 雲端硬碟 「我的雲端硬碟」中大多數檔案（如：PDF、圖片、影片、Meet 電話錄音）。 「垃圾桶」中的所有項目。 自 2021 年 6 月 1 日起 新建立的 Google 文件、試算表、簡報、繪圖或表單（若在此日期前建立但在日後有修改過，也會開始計算）。

Gmail 所有郵件和附件（包含「垃圾郵件」和「垃圾桶」資料夾）。

Google 相簿 以「原始畫質」備份的相片和影片。 2021 年 6 月 1 日之後 以「壓縮畫質」（高畫質）或「快速備份畫質」備份的相片和影片。

Android 裝置備份 透過 Android 備份設定管理的所有資料。

WhatsApp 備份 Android 版的 WhatsApp 備份資料。

Google 雲端硬碟 「與我共用」 部分以及 「共用雲端硬碟」 中的檔案 Google 協作平台。 在 2021 年 6 月 1 日前建立 ，且 未再編輯 的 Google 文件、試算表、簡報、表單、Jamboard 和繪圖檔案。

Google 相簿 在 2021 年 6 月 1 日前 以「壓縮畫質」（高畫質）或「快速備份畫質」成功備份的相片和影片。



第一種是 Google 雲端硬碟「與我共用」顯示的檔案，能夠自由取用，但不用擔心佔用空間，真正會被扣除容量的人是檔案持有者（上傳者）；另一種情況則是於 2021 年 6 月 1 日在 Google 協作平台上傳的文件、試算表、繪圖檔案，由於先前政策並未計算空間，因此 Google 持續給予豁免，不過一經過編輯、修改，就會立即被計算；最後則是 2021 年 6 月 1 日以前的「壓縮畫質」、「快速備份畫質」備份的相片和影片，也屬於已經移除的舊有福利。