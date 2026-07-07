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美國參議員達克沃絲抵台　賴清德下午接見談台美關係＆區域安全

▲▼美國伊利諾州聯邦參議員達克沃絲（Tammy Duckworth）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國伊利諾州聯邦參議員達克沃絲（Tammy Duckworth）。（圖／達志影像／美聯社）

記者陶本和／台北報導

美國聯邦參議員達克沃絲（Tammy Duckworth）於昨天（6日）抵達台灣，預計停留至8日，此訪問行程為達克沃斯參議員出訪印太地區的一環；訪團將與總統賴清德等台灣高層領袖進行一系列會談，討論美台關係、區域安全、貿易與投資，以及其他與雙方利益相關的重要議題。

有關達克沃絲（Tammy Duckworth），她是伊拉克戰爭退伍軍人、美國紫心勳章受獎人，亦曾擔任美國退伍軍人事務部助理部長，並為首批在「伊拉克自由行動」中執飛戰鬥任務的女性陸軍官兵之一。達克沃絲在美國預備役服役23年，直到2014年以中校身分退伍。她曾代表伊利諾州第八選區擔任兩屆聯邦眾議員，之後於2016年當選為聯邦參議員。

2004年，達克沃絲以伊州國民警衛隊黑鷹直升機飛行員身分派駐伊拉克。同年11月12日，她所駕駛的直升機遭一枚火箭推進榴彈擊中，使她失去雙腿，右臂也失去部分功能。接下來的一年都在華特里德陸軍醫療中心復健的達克沃絲參議員，很快就成為替軍中同袍追求權益的發聲者，並且在康復後，成為伊州退伍軍人事務廳廳長。

她在此崗位上協助創立了一項為僱用退伍軍人的雇主提供稅務抵免的計畫、設置了全美第一條24小時全年無休的退伍軍人危機熱線，並且制定創新計畫改善退伍軍人取得住房和醫療保健的機會。

2009年，美國前總統歐巴馬指派達克沃絲出任退伍軍人事務部助理部長，她在任內致力終結退伍軍人無家可歸的問題、解決女性和美洲原住民退伍軍人所遇到的獨特挑戰，並創立了線上溝通辦公室，以改善不同世代退伍軍人與退伍軍人事務部之間的聯繫。

在聯邦眾議院服務期間，達克沃絲致力為受薪家庭、創造就業機會等議題發聲。她提出許多法案，例如獲跨黨派支持的《對哺乳母親友善機場法案》，確保新手媽媽能夠在機場使用安全、乾淨和方便的哺乳室，此法案現在已成為法律。

此外，她也協助主導通過了幾條有助於追蹤並降低退伍軍人自殺情形之法案。她亦使《部隊人才法案》得以通過，幫助退伍軍人在私人企業求職，並致力於減少美國國防部和政府內的浪費和欺詐行為。

達克沃絲擔任聯邦參議員時，領銜推動生育自主權之保障，包括保障數百萬美國家庭（包括她自己的家庭）賴以組成及擴大家庭的試管嬰兒（IVF）療程，並致力於全面恢復《羅訴韋德案》所確立的保障。她亦在此崗位上致力落實畢生使命，也就是支持、保護和信守國家對退伍軍人做出的承諾，並確保國家全力支美國派往海外危險地區的軍隊。

達克沃絲一向是勞工家庭的堅定倡議者，致力推動務實可行、符合常理的解決方案，例如振興製造業、創造更多優質且薪資良好的工作機會、支持小型企業，以及投資長期遭忽視的社群。

身為聯邦參議院航空安全小組委員會主席，達克沃絲協助推動極具里程碑意義的《2024年聯邦航空總署再授權法案》順利在國會通過，並主導撰寫多項重要條文，以提升飛航安全、擴充航空產業人才、加強對身心障礙旅客的消費者保障。

此外，身為聯邦參議院軍事委員會、外交委員會以及退伍軍人事務委員會成員，達克沃絲畢生致力服務美國現役軍人與退伍軍人，並持續在國家安全及外交政策議題上展現影響力。她成功推動強化美國與印太地區國家的關係、提升區域及全球安全。

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