「公司在104徵人」老闆一看嚇傻！　一票求職者淚謝：剛加LINE

▲詐騙集團冒用公司名稱、統編與負責人姓名。（圖／蔡承恩授權引用）

記者周亭瑋／採訪報導

一名蔡姓公司負責人昨（6）日搜尋自家公司的統編時，赫然發現有陌生人盜用其公司名稱、統編與負責人姓名，並在求職網成功開通職缺；於是他立刻聯絡求職網並火速報警，由於第一時間網上資訊未能下架，他也在社群發文示警，成功攔截多名險些前往面試、交出個資的求職者。

查統編SEO驚見「自家公司變詐騙工具」

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蔡姓負責人透露，日前在搜尋公司統編查看SEO成效時，意外發現有人冒用公司名義在104刊登徵才資訊；然而，他根本沒有徵才計畫，且平台上登載的聯絡窗口「廖小姐」更是完全不認識。

於是，蔡姓負責人立刻致電104詢問，客服表示對方提供了公司負責人影本才簽約，但他的自身證件從未遺失；隨後他查看104提供的合約內容，雖然寫著公司名稱、統編與負責人姓名，但詐騙人卻堂而皇之地在上面簽署自己的名字，而撥打該電話，對方竟推託「是新來的，要再跟主管確認」，讓真正的負責人滿頭問號。

▲求職者私訊感謝，負責人發文示警。（圖／蔡承恩授權引用）

1小時內火速報案下架

針對事件的後續處理，蔡姓負責人也還原了事發當下的應變順序。他在發現公司名義遭到冒用後，為防範求職者誤入陷阱，火速在一小時內前往警局報案並留下正式紀錄，同時因104平台當時尚未下架該職缺，他也主動聯絡詐騙方要求停止侵權。

接著，他同步向104平台提供商業登記資料證明負責人身分，目前該不實徵才資訊已順利下架；警方也表示，雖然對方留下的資料有限、追查仍需時間，但即時報案能留存防護網，未來若有求職者受騙，即可證明該詐騙行為絕非本公司授權。蔡姓負責人指出，目前所有對話紀錄、電話截圖等關鍵證據皆已完整保留，後續將全力配合警方與律師進行法律追究。

驚險攔截求職者面試

蔡姓負責人向《ETtoday新聞雲》記者指出，此舉並非針對104，而是希望提醒其他開公司的老闆搜尋統編自保，並讓求職者提高警覺。所幸發文即時，貼文發出後就陸續收到求職者私訊感謝，「我現在只想找工作，還能遇到詐騙，我真的服了，謝謝...最近真的求職焦慮」、「感謝貴公司有發表聲明，今日才剛與對方有LINE上的聯繫，就看到這貼文，現已封鎖對方」。

對此，網友們也紛紛回應，「終於有人出來說了，去年就看到兩間不同的公司在同一個地區徵一樣職位，內容一模一樣（類似可在家工作、推向國際什麼的），那時候就覺得很詭異，但網路都沒人討論」、「留友注意，求職前遇到過度要求個資，例如健保卡+身分證可以用來辦很多事情，連影本都不要給，或是身家調查各種資訊的，不要提供太多資訊給他，會問太多的公司也有點問題」、「太扯了！有夠誇張」、「太誇張了，我要提醒集團各公司HR注意了」。

104人力銀行發聲明

對此，104人力銀行聲明表示，該申請案於7月3日依現行「新客戶刊登作業流程」SOP進行審查，比對經濟部商號公開登記資料，並確認申請人提供同名負責人之身分證等相關文件無誤後雙方簽約，不法份子隨後於7月4日至7月6日間刊登了客服與採購等2筆職缺；直至7月6日接獲原商號負責人來電通知遭到冒名，104已於查證後隨即下架遭冒名的商號與職缺，並逐一通知主動應徵及被聯絡的求職會員提高警覺、保護個資以防受騙。

104人力銀行強調，目前已備妥相關蒐證資訊協助警方調查以共同打擊不法，且因應不法份子偽造冒用技術持續更新，未來將強化多重因子認證以避免類似事件再度發生；同時也提醒求職會員，不法份子邀約面試時經常請求職者加入LINE或其他外部通訊軟體，請務必提高警覺切勿加入，若遇到要求提供身分證字號、銀行帳戶等假冒徵才與真詐騙行為，請向104客服檢舉。

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