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單攻南湖大山！山友墜30米碎石坡慘死　直升機吊掛遺體下山

記者游芳男／宜蘭報導

南湖大山5日清晨發生嚴重山域墜谷事故，46歲的王姓男山友，在行經審馬陣山屋附近路段時，不幸失足跌落深約20至30公尺的邊坡死亡，因天候不佳，直至今天（7日）上午，才由直升機將遺體吊掛下山，交由警方與家屬處理，並由殯葬業者協助運送至員山福園。

▲南湖大山一山友墜谷死亡，宜蘭縣消防局派員搜救，今完成遺體吊掛作業。（圖／記者游芳男翻攝）

▲南湖大山一山友墜谷死亡，宜蘭縣消防局派員搜救，今完成遺體吊掛作業。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

一名林姓民眾於本月5日凌晨4時許向宜蘭消防局報案，指稱其一行共6人的登山團隊，正進行南湖大山一日單攻行程。不料途中一名王姓男山友行經碎石坡時，不慎跌落約30公尺深的谷底，隊友高聲呼喊均無回應，情勢相當危急，請求消防局派員入山搜救。

宜蘭縣消防局接獲通報後立即組織搜救隊伍，由於天候因素，無法立即將遺體運送下山。今（7）日凌晨3時許，大同分隊搜救人員由雲稜山屋拔營出發趕往事故地點。清晨6時起，前方搜救人員陸續回傳現場最新氣象與天象影像，經消防署評估符合天候標準後，立即調派空勤直升機自花蓮機場起飛馳援。

▲南湖大山一山友墜谷死亡，宜蘭縣消防局派員搜救，今完成遺體吊掛作業。（圖／記者游芳男翻攝）

直升機於上午7時12分抵達事故現場上空並展開吊掛作業，7時29分順利將遺體完成吊掛，隨後於7時50分降落羅東運動公園田徑場，後續已交由警方與家屬處理，並由殯葬業者協助運送至員山福園安葬。

▲南湖大山一山友墜谷死亡，宜蘭縣消防局派員搜救，今完成遺體吊掛作業。（圖／記者游芳男翻攝）

宜蘭消防局也藉此呼籲，登山單攻具備高風險，民眾務必衡量自身體力與山區天候，以確保登山安全。

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