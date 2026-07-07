中國試射飛彈　美國務院批「不透明建置核武」籲參與限武會談

▲美國國務院。（圖／VCG）

記者吳美依／綜合報導

中國6日朝向太平洋海域試射一枚可搭載核彈頭的潛射洲際彈道飛彈，引發國際高度關注。美國國務院聲明指出，北京「快速且不透明」建置核武，不僅引發區域及全球嚴重關切，也與防止核擴散的努力背道而馳。

國務院批評 籲北京參與限武

國務院發言人皮戈特（Tommy Pigott）證實，根據美國監測，中國透過潛艦試射「未掛載實彈」的洲際彈道飛彈，落點位於南太平洋。

他在聲明中指出，「美國正以前所未有的努力防止核擴散，中國卻反其道而行。北京快速及不透明建置核武，引起區域及世界嚴重關切。」

皮戈特進一步呼籲中國「有意義」參與限武會談，並依循聯合國安理會5大常任理事國的既有承諾，將所有洲際彈道飛彈及太空發射通告的安排正常化，最後重申美國對盟友及夥伴的防衛承諾。

▼中國2025年閱兵展示巨浪-3潛射洲際彈道飛彈。（圖／VCG）

中國稱有通報 日紐澳都反彈

中國6日試射潛射洲際彈道飛彈，宣稱這是年度軍事訓練的例行性安排，已事先向有關國家通報。

《紐約時報》報導，密德伯里國際研究學院（Middlebury Institute of International Studies）教授路易斯（Jeffrey Lewis）表示，解放軍最可能試射的是巨浪-3型（JL-3）潛射彈道飛彈，而且中國未來幾年測試具備核能力武器的頻率將加速。

對此，日本對共軍日益頻繁的軍事活動表達嚴重關切，並強烈要求北京重新考量相關演訓安排，避免威脅周邊國家安全。澳洲及紐西蘭也迅速回應，譴責中國對區域穩定構成威脅。

專家推測：中國試射「巨浪-3」潛射洲際彈道飛彈



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