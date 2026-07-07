快訊／涉扮詐團內鬼助洗錢！仙塔律師服軟認罪求輕判　一審判決出爐

▲「仙塔律師」李宜諪涉替靈骨塔詐團主嫌洩密、洗錢，台北地院審理時期間逆轉改口全部認罪。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

網紅「仙塔律師」李宜諪被控去年（2025年）為靈骨塔詐團主嫌吳芳儀辯護時，替吳女傳話親友急賣疑用贓款購買的金飾與BMW X6轎車，並洩漏偵查內容給詐團成員，涉犯洗錢、洩密等罪嫌，被求刑1年且不得緩刑，李女審理時從強硬反擊逆轉為服軟認罪，聲稱被吳女當成傳話工具，願全額繳回犯罪所得，請求輕判與緩刑，台北地院今（7日）依幫助洗錢罪判仙塔律師5月徒刑得易科罰金、併科罰金8萬元得易服勞役，被控洩密部分獲判無罪，可上訴。

同案另2名涉案律師趙浩程、蔡沅諭同樣被起訴涉犯洗錢、洩密罪嫌，2人均不認罪，趙浩程今獲判無罪，蔡沅諭被依洩密罪判刑6月、得易科罰金，而參與吳女脫產行為的共犯陳永山、蘇庭億、陳柏年與詹博崴，被依洗錢、幫助洗錢等罪，各判刑9月到4月，各併科罰金10萬元到3萬元，均可上訴。

▲「仙塔律師」李宜諪（前右）、律師蔡沅諭（前左）為靈骨塔詐團主嫌辯護時，分別涉犯洗錢、洩密等罪嫌。（圖／記者黃哲民攝）

本案源於吳芳儀與男友呂英菖等人，2023年9月成立「鉅新匯公司」從事靈骨塔投資詐騙，招募成員鼓吹被害人向詐團介紹的「金流專家」諮詢及辦理抵押借款，不法所得上億元，許多被害人被騙光畢生積蓄，甚至有1位受害工程師不堪背負3500萬債務而走上絕路身亡。

台北地檢署去年4月22日搜索約談吳女、呂男等人到案，同月24日，李宜諪受吳女的律師趙浩程之託，代班到北檢陪吳女應訊，吳女訊後被聲押禁見，李宜諪在地檢署外，向前來打探消息的吳女朋友陳永山透露案由及聲押結果，並提及吳女自稱呂男助理等辯詞。

▲律師趙浩程（前）為靈骨塔詐團主嫌辯護時，涉犯洗錢罪嫌。（圖／記者黃哲民攝）

接著，李宜諪在趙浩程創建的「24小時陪偵」群組，傳話「吳小姐這邊在我旁邊說：在他家裏鏡子放香水的地方有一條手鍊兩個戒指，可否先幫她拿去賣掉」、「若今日吳小姐被羈押，她這邊有先給我車子鑰匙，再連絡蘇庭億（吳女表弟），請他把車子賣掉」、「吳小姐是說一定要賣，怕車子到時候被扣走」等語。

陳永山與蘇庭億事先與趙浩程碰面討論，聽從趙的指點，以買賣為名掩飾替吳女脫產行為。蔡沅諭則是陪呂英菖應訊後，將呂男涉及靈骨塔詐欺被收押但不認罪、檢舉人是吳姓男子等偵查內容，用LINE告訴陳永山。

▲仙塔律師李宜諪 。（資料照／合成圖）

檢警追查吳女等人犯罪所得流向，進而查出3名律師涉嫌通風報信。李宜諪偵查時認罪，審理之初改口否認，聲稱吳芳儀說檢警不會扣車與金飾，她判斷這些財物與犯罪所得無關、相信吳女可自行處分，所以自認傳話僅為正當行使辯護權、毫無犯罪意圖。

李宜諪更強硬聲請法界大老鑑定辯護制度相關法律問題，佐證自己傳話舉動僅構成「無效幫助」。檢方吐槽李宜諪「身為律師，如此答辯，令檢方深感訝異」，諷刺她聲請的法界大老就算來了也不會認同她，法官更悠悠提醒李女若維持這種答辯，最後被認定有罪時，不會從輕量刑。

李宜諪驚覺情勢不妙，去年底更換辯護律師後策略大逆轉，服軟認罪，放棄傳喚證人、鑑定人與勘驗證物，聲稱若被認定有犯罪所得、願全額繳回，辯護律師主張李宜諪被吳芳儀當成傳話工具，如今已知判斷錯誤，但李女未因傳話舉動獲得額外好處，請求以幫助犯的規定減刑並宣告緩刑。

現年27歲的李宜諪主持言亭國際法律事務所，以「仙塔律師Santa」之名經營社群，PO文或發布短影音，用搞笑風格評論時事、解說法律常識，粉絲數介於10萬到20多萬，去年（2025年）6月底被搜索約談時，她已連續270天發文豪稱「每日一帖，直到我買下整層律師樓」。

李宜諪在本案北院辯論終結後，發表聲明重申自己未妥善辯護權行使的法律界限、行為有所失當，實屬不該，願坦然面對及承擔一切法律責任，但強調她沒被起訴參與詐欺取財犯行，也沒加入任何詐欺集團，對於本案造成社會負面觀感，她謹向社會大眾致上最深歉意，並對各界長期以來的監督與指教，表達由衷感謝。

至於詐團主嫌吳芳儀與呂英菖，北院一審先前已依加重詐欺取財等罪各判刑9年與12年，各須沒收或追徵犯罪所得1320萬餘元，共犯王助彰判刑14年、沒收或追徵犯罪所得1184萬餘元，曾冠彰判刑4年6月，王明麗判刑2年6月、張庭瑜判刑4年6月、張旭騰判刑2年8月、林福源判刑8月，已上訴二審由高院審理中。