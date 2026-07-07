嘴巴遭針線縫合！日女逃離「恐怖同居女」　顫抖遞紙條：救救我

記者吳美依／綜合報導

日本茨城縣古河市發生駭人案件，一名42歲婦女遭人用針線縫合上下嘴唇多處，導致無法進食或開口說話，而犯下殘忍罪行的，竟是與她同居的另一名女子。目前，49歲嫌犯櫻井政惠已因涉嫌傷害罪被捕。

針線縫嘴唇 忍1天出逃求救

TBS、《讀賣新聞》報導，6月29日下午1時半，受害者在家中遭虐，忍耐劇痛及嘴唇傷勢整整1天，直到隔日下午才趁著嫌犯外出時逃離。

她跌跌撞撞跑進附近一間店鋪，因無法開口求援，只能顫抖著將求救紙條遞給店員，上面寫著「請救救我」。對方見狀，立刻報警處理。

太害怕不敢逃 警疑還有其他同居人

調查指出，受害者去年4月起與櫻井政惠同居，她事後接受偵訊時坦言，「因為太害怕了，一直無法立刻逃跑。」警方未公開受害者傷勢細節，但確認其生命跡象穩定，沒有生命危險。

古河市警察署6日宣布逮捕櫻井政惠，但未透露她是否承認犯案。警方研判，與嫌犯同住者不止受害者一人，正就案情動機與完整經過展開深入調查。

附近居民對於案情表示震驚，「（櫻井）平常和鄰居沒有往來，所以我一直覺得她可能是不太擅長與人交際的人。真的很驚訝。」

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