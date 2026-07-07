回應中國射彈　北約秘書長：再次證明「對中國不能天真」

▲呂特警告，北約不得「天真」面對中國軍事發展。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

北約秘書長呂特（Mark Rutte）6日表示，北約對中國的軍事發展不能抱持「天真」的態度，他已就中國核潛艦試射飛彈一事，與日本防衛大臣小泉進次郎交換意見。

回應中國射彈 呂特警告勿天真

中國6日朝向太平洋海域試射一枚可搭載核彈頭的潛射洲際彈道飛彈，成為1982年以來首次已知的潛射飛彈試驗。

北約7至8日將在土耳其首都安卡拉（Ankara）舉行領袖峰會。呂特則在峰會前記者會上回應，北約不能天真看待中國軍事發展，因為印太與歐洲戰略區正日益緊密交織，「印太發生的事，與跨大西洋的情勢密切相關。」

他指出，這一點在烏克蘭戰爭中更是顯而易見，直接點名中國、北韓與伊朗是俄羅斯對烏克蘭「無端侵略戰爭」的關鍵推手，「這再次證明我們不能天真，而我可以保證我們正在為此努力。」

加大國防支出 穩定邁向5%目標

呂特也表示，北約成員國應該透過增加國防開支「確保烏克蘭獲得所需」。他透露，各成員國投入國防的比重，在10年計畫啟動僅1年後已達國內生產毛額（GDP）約4%，正穩步邁向去年海牙峰會設定的5%目標。

他說，在多年的投資不足後，北約正與歐洲盟友及加拿大共同打造「真正能力」，使國防開支逐步達到與華府相同的水準。

不僅如此，北約盟友「正在北約指揮架構內擔任更多領導角色，並且加大常規防禦努力，包括在北約東翼、波羅的海及北極地區，並且率先支持烏克蘭」，「這一切都是思維真正轉變的證明，代表了更強大的歐洲與更強大的北約。」