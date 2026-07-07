矢板明夫遇襲凌晨發聲　列5點疑「非單純傷害」有備而來

▲暴打矢板明夫的男子被逮。（圖／民眾提供）

記者葉國吏／綜合報導

知名媒體人矢板明夫6日在台中完成春雨文教基金會演講後，突遭一名黑衣男子揮拳攻擊，導致嘴角流血受傷。他7日凌晨透過臉書發出5點聲明，除報平安外，也直言整起案件恐怕不只是一般暴力事件，呼籲相關單位深入追查。

矢板明夫表示，自己已赴醫院檢查，嘴唇因撞擊破裂，雖然傷口逐漸恢復，但門牙仍有鬆動情況，目前進食仍會疼痛，只能先以流質食物為主。他也感謝各界第一時間的慰問與支持，讓他感受到許多溫暖。

▲矢板明夫演講完遭一名中國籍黑衣人暴打濺血，他說不會改變言論主張。（圖／民眾提供）

對於嫌犯行動，他指出，33歲中國籍廖姓男子疑似早有規劃，不僅提前在咖啡廳附近停留近兩天，確認目標後才動手，犯案後還迅速離開、更換衣物，並前往機場準備購票離境，遭警方逮捕後仍持續否認犯行，整體過程顯得冷靜且有計畫。

矢板明夫認為，此案與過去香港人士在台遭暴力攻擊事件有不少雷同之處，不排除涉及更深層的政治因素。他也提到，近期中國推動《民族團結進步促進法》，是否與案件存在關聯，值得調查。同時，他感謝台中市警局第六分局迅速破案，並強調自己不會因暴力威嚇退縮，未來仍會持續為台灣民主自由及台日交流發聲。